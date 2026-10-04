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السعودية ترد على مزاعم الحوثيين استهداف أرامكو: «مضللة .. وانتصارات وهمية»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية ترد على مزاعم الحوثيين استهداف أرامكو: «مضللة .. وانتصارات وهمية»

الحوثيين
الحوثيين
محمد على

أعلن الحوثي في اليمن، السبت، قصف شركة "أرامكو" السعودية في العاصمة الرياض باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة.

 وقال “الحوثي” إن الهجوم يأتي في إطار ما وصفه بـ"الرد على استهداف العاصمة صنعاء"، وفق بيان متلفز للمتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع.


ونشر يحيى سريع البيان  عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، وادعى خلاله إن جماعة الحوثي نفذت الهجوم على شركة "أرامكو" السعودية باستخدام صواريخ باليستية وطائرات مسيرة، زاعمًا أن العملية "حققت هدفها بنجاح" وأدت إلى اشتعال النيران في المواقع التي استهدفتها الجماعة.



وأضاف “سريع” أن العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية تعرضت لـ60 غارة جوية خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرًا إلى أن هذا العدد يرفع إجمالي الغارات، وفق رواية الجماعة، إلى 1420 غارة، وادعى أن تلك الغارات نُفذت من جانب السعودية.

وفي سياق حديثه عن الهجمات المتبادلة، توعد المتحدث العسكري باسم الحوثيين بمواصلة التصعيد، مستخدمًا عبارة "الحصار بالحصار، والتصعيد بالتصعيد"، في إشارة إلى استمرار الجماعة في الرد على العمليات التي تقول إنها تستهدف صنعاء ومحافظات يمنية أخرى.

وشنّت الجماعة كذلك هجمات على مواقع داخل السعودية، شملت مطارات مدنية ومنشآت لإنتاج الطاقة، وأسفرت تلك الهجمات، وفق المعلومات الواردة، عن سقوط ضحايا مدنيين ووقوع أضرار مادية في المواقع والمنشآت المستهدفة.

تحالف دعم الشرعية 


من جانبه أكد تحالف دعم الشرعية الذي تقوده السعودية في اليمن أن مزاعم الحوثيين باستهداف الرياض اليوم السبت مضللة، مشيرًا إلى أن الخسائر التي تكبدها الحوثيون دفعتهم إلى البحث عن انتصارات وهمية.

التحالف يكذب المعلومات الواردة المواقع والمنشآت المستهدفة سقوط ضحايا مدنيين الحوثيين الحوثيون يزعمون استهداف أرامكو السعودية الحوثيون

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