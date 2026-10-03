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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

القدس: الاحتلال يقتحم بلدتي أبو ديس وعناتا

القدس
القدس
أ ش أ

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدتي أبو ديس وعناتا في القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، وداهمت قاعة أفراح، وسط إطلاق لقنابل الغاز السام المسيل للدموع على المتواجدين في القاعة، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضافت المحافظة أن قوات الاحتلال داهمت محلا تجاريا خلال اقتحامها البلدة، وحطمت محتوياته، قبل أن تقوم بإغلاقه، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وذكرت المحافظة أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عناتا شمال القدس المحتلة، وداهمت مصنعا للصلب في البلدة، واستولت على كميات كبيرة من النحاس، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وتابعت المحافظة أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل بلدة عناتا بكلا الاتجاهين ونصبت حاجزا عسكريا على مفترق عناتا، وفتشت مركبات المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية في المكان.

وفي السياق، قام مستوطنون، برعي ماشيتهم في بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة.

وأفادت محافظة القدس، بأن مستوطنين قاموا برعي ماشيتهم في أراضي المواطنين بمنطقة عين جفنا في بلدة بيت دقو، في اعتداء يستهدف أراضي المواطنين وممتلكاتهم، ويهدد محاصيلهم الزراعية ويقيد قدرتهم على الاستفادة من أراضيهم.

قوات الاحتلال الإسرائيلي القدس المحتلة الأنباء الفلسطينية

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