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لم يمتثلا للأوامر.. واشنطن تطرد دبلوماسيين إيرانيين من نيويورك بعد انتهاء الجمعية العامة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

لم يمتثلا للأوامر.. واشنطن تطرد دبلوماسيين إيرانيين من نيويورك بعد انتهاء الجمعية العامة

واشنطن تطرد دبلوماسيين إيرانيين من نيويورك
واشنطن تطرد دبلوماسيين إيرانيين من نيويورك
القسم الخارجي

أفاد موقع «أكسيوس»، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن الولايات المتحدة طردت دبلوماسيين إيرانيين من نيويورك، بعدما بقيا في البلاد عقب انتهاء أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولم يمتثلا لطلب وزارة الخارجية الأمريكية بمغادرة الأراضي الأمريكية مع بقية أعضاء الوفد الإيراني.

وأوضح الموقع أن الدبلوماسيين كانا ضمن الوفد الإيراني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة في نيويورك، وأن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد طلبت من البعثة الإيرانية مغادرة البلاد فور انتهاء المهمة، إلا أن اثنين من أعضائها بقيا في نيويورك، حسب موقع "أكسيوس".

وتأتي الخطوة في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بعد تعثر الاتصالات غير المباشرة بين الجانبين، والتي جرت بوساطة قطرية بهدف بحث سبل إنهاء الحرب والتوصل إلى ترتيبات بشأن مضيق هرمز والملف النووي الإيراني، وفقا لـ رويترز.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قد أمر- في وقت سابق- الوفد الإيراني، وبين أعضائه وزير الخارجية عباس عراقجي، بمغادرة نيويورك بصورة عاجلة بعد تعثر المفاوضات، وفقا لمسؤولين أمريكيين. وغادر عراقجي وأعضاء الوفد نيويورك في وقت مبكر من يوم الثلاثاء. وفقا لـ واشنطن بوست

وفي المقابل، نفت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن تكون واشنطن قد طردت الوفد، وقالت إن مغادرته تمت وفقا لجدول زمني كان قد أُبلغت به وزارة الخارجية الأمريكية مسبقا في 17 سبتمبر، وفقا لـ واشنطن بوست

ويأتي الخلاف بشأن بقاء الدبلوماسيين في نيويورك في وقت تشهد فيه العلاقات الأمريكية الإيرانية توترا شديدا، بينما تستمر جهود الوسطاء لإعادة فتح مسار التفاوض بين الطرفين.

مسؤول أمريكي نيويورك دبلوماسيين إيرانيين وزارة الخارجية الأمريكية الوفد الإيراني

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