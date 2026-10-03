وزير الحرب الأمريكي: نسيطر على المجال الجوي فوق مضيق هرمز

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث إن الطيارين الأمريكيين يسيطرون على المجال الجوي فوق مضيق هرمز، في ظل استمرار العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة والتوتر المتصاعد مع إيران.

وأكد هيجسيث أن القوات الأمريكية تواصل تنفيذ مهامها في محيط المضيق، الذي يمثل ممرًا رئيسيًا لحركة التجارة العالمية ونقل إمدادات الطاقة، مشيرًا إلى أن القوات الجوية الأمريكية تمتلك القدرة على فرض حضور جوي قوي فوق المنطقة.

تأتي تصريحات وزير الحرب الأمريكي في وقت تواصل فيه واشنطن تحركاتها العسكرية بهدف تأمين الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وسط مواجهات وعمليات متبادلة مع إيران.

كانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق نشر أكثر من 100 طائرة، إلى جانب مدمرات قادرة على الدفاع الصاروخي ومنصات مسيرة، ضمن العمليات الرامية إلى حماية حركة الملاحة التجارية عبر المضيق. كما أكدت أن القوات الأمريكية أسقطت تهديدات صاروخية ومسيرة وقوارب صغيرة استهدفت سفنًا كانت تعمل على تأمينها في المنطقة.

وتكتسب السيطرة على المجال الجوي أهمية كبيرة في العمليات العسكرية المرتبطة بمضيق هرمز، إذ تتيح للطائرات الأمريكية مراقبة التحركات الجوية والبحرية، وتوفير الحماية للقوات والسفن المشاركة في عمليات تأمين الملاحة.

وتأتي تصريحات هيجسيث في أعقاب حوادث عسكرية وقعت بالقرب من المضيق، من بينها إسقاط مروحية أمريكية من طراز «أباتشي» في يونيو الماضي، وفق ما أعلنته واشنطن، قبل أن تنفذ القوات الأمريكية ضربات ضد مواقع إيرانية قالت القيادة المركزية إنها شملت أنظمة دفاع جوي ومحطات تحكم ورادارات مراقبة قرب المضيق.

ويعد مضيق هرمز من أهم الممرات البحرية العالمية، وتؤثر أي اضطرابات في حركة الملاحة عبره بصورة مباشرة على حركة تجارة النفط والطاقة والأسواق العالمية، ما يجعل أمنه محورًا رئيسيًا في التطورات العسكرية الحالية بالمنطقة.

وتشير تصريحات المسئولين الأمريكيين إلى استمرار تركيز واشنطن على تأمين حركة السفن التجارية، في وقت تؤكد فيه الإدارة الأمريكية أن عملياتها العسكرية تهدف إلى حماية الملاحة ومنع تهديد السفن والقوات الأمريكية في المنطقة.

