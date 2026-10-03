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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا تتعهد بتعزيز دعمها لمكافحة تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية

تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية
تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية
أ ش أ

تعهدت فرنسا بتعزيز دعمها لجهود مكافحة تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في وقت تجاوزت فيه حصيلة الوفيات جراء الوباء 4 آلاف حالة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان - نويل بارو، خلال زيارة لمدينة بونيا بإقليم إيتوري اليوم، السبت، بؤرة تفشي المرض، إن بلاده ستقترح تقديم تمويل إنساني إضافي لمكافحة إيبولا خلال مناقشات الموازنة الفرنسية المقبلة.

وأعلنت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية تسجيل 8 آلاف و376 إصابة منذ إعلان تفشي الوباء في 15 مايو الماضي، بينها أكثر من 4 آلاف حالة وفاة.

كانت فرنسا قد خصصت 13.4 مليون يورو لمكافحة إيبولا في الكونغو الديمقراطية خلال الفترة من يناير إلى يوليو الماضيين، فيما حذر بارو من عودة تفشي المرض مجددا، مؤكدا ضرورة منع موجات جديدة من الوباء.

فرنسا دعم مكافحة فيروس إيبولا جمهورية الكونغو

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