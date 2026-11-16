كشفت دراسة علمية حديثة وجود فائدة جديدة لأحد الأدوية المستخدمة في علاج هشاشة العظام ولكن الدراسة طبقت على حيوانات التجارب فقط حتى الآن.

وفقا لما أورده موقع Science Daily وجد الباحثون أن دواء هشاشة العظام المنتمى لفئة البايفوسفونيت يساعد في منع التغيرات غير الطبيعية التي تصيب العمود الفقري، وتؤدي إلى تصلب الفقرات وتدهور الأقراص الموجودة بينها، وهو ما يفتح الباب أمام تطوير علاجات جديدة لآلام الظهر المزمنة.

وأجرى الدراسة باحثون من جامعتي إدنبره وبريستول في بريطانيا، حيث اكتشفوا أن عقارا ينتمي إلى فئة البايفوسفونيت، المستخدمة في علاج هشاشة العظام، تمكن من الحد من تراكم المعادن بصورة غير طبيعية في العمود الفقري لأسماك الزرد.



ما أسباب تدهور الأقراص الفقرية



توجد الأقراص الفقرية بين عظام العمود الفقري، وتعمل مثل الوسائد الطبيعية التي تمتص الصدمات وتساعد على توزيع الضغط أثناء الحركة، كما تمنح العمود الفقري المرونة اللازمة للانحناء والتحرك بسهولة.

ومع التقدم في العمر، قد تفقد هذه الأقراص جزءا من مرونتها وقدرتها على امتصاص الصدمات، وهي الحالة التي تعرف باسم تنكس الأقراص الفقرية، وقد ينتج عنها الشعور بآلام الظهر والتيبس وصعوبة الحركة.

وفي الحالات المتقدمة، قد تتسبب هذه المشكلة في مضاعفات تستدعي التدخل الجراحي، ورغم انتشارها بين الأشخاص، لا تتوفر حتى الآن أدوية معتمدة تستطيع إيقاف تدهور الأقراص الفقرية أو إعادة حالتها إلى طبيعتها.



خلل جيني وراء تغيرات العمود الفقري



و فحص الباحثون أسماك الزرد التي تفتقر إلى نسخة فعالة من أحد الجينات المرتبطة بإنتاج الكولاجين،

ولاحظوا أنه مع التقدم في العمر، بدأت المعادن تتراكم بصورة غير طبيعية في الأنسجة الموجودة بين الفقرات وزادت صلابتها والتحام بعض الفقرات المتجاورة، وهو ما يؤثر في مرونة العمود الفقري وقدرته على الحركة.



كما توصل الباحثون إلى أن الأضرار بدأت قبل ظهور الترسبات المعدنية، إذ رصدوا تفكك طبقة مسؤولة عن توفير الدعم البنيوي للعمود الفقري، وفقدان هذه الطبقة قد يكون من المراحل المبكرة التي تسبق حدوث التصلب.



علاقة بين تنكس الأقراص وأيض الدهون

ولم تقتصر نتائج الدراسة على التغيرات التي تصيب بنية العمود الفقري، إذ رصد الباحثون اضطرابات في عملية أيض الدهون، إلى جانب تغيرات في نظام الإشارات الخلوية المعروف باسم mTOR، المسؤول عن تنظيم عدد من العمليات المرتبطة بنمو الخلايا واستخدام المغذيات كما لاحظوا تغيرات في تنظيم الفوسفات وإشارات فيتامين أ، وهو ما يشير إلى أن تدهور الأقراص الفقرية قد لا يرتبط فقط بالتآكل التدريجي للأنسجة، لكنه قد يتأثر أيضا باضطرابات في العمليات الحيوية المسؤولة عن نمو الخلايا واستخدام العناصر الغذائية وتنظيم المعادن داخل الجسم.

دواء هشاشة العظام يحد من تراكم المعادن.

نتائج الدراسة



نجاح أحد الأدوية التابعة لفئة البايفوسفونيت في منع تراكم المعادن بصورة غير طبيعية في العمود الفقري للأسماك حيث تستخدم هذه الأدوية على نطاق واسع لعلاج هشاشة العظام، و إبطاء فقدان النسيج العظمي وتقليل تدهور كثافة العظام كما أظهرت التجارب أن تقليل كمية الطعام المقدمة للأسماك، واستخدام أدوية تعمل على تثبيط أيض الدهون، ساعدا في الحد من التحام الفقرات، وهو ما دفع الباحثين إلى اعتبار هذه العمليات الحيوية أهدافا محتملة يمكن دراستها لتطوير علاجات مستقبلية.

هل يمكن استخدامه لعلاج آلام الظهر عند البشر

ورغم النتائج الواعدة، لا يمكن استخدام هذا الدواء لعلاج آلام الظهر لدى البشر خاصة أن التجارب أجريت على أسماك الزرد ولم تثبت حتى الآن فاعلية العقار لدى الإنسان أو قدرته على إيقاف تنكس الأقراص وتفتح هذه النتائج مجالا جديدا أمام العلماء لفهم الأسباب المعقدة لآلام الظهر المزمنة، والبحث عن علاجات تستهدف التغيرات التي تصيب العمود الفقري، بدلا من الاكتفاء بتخفيف الألم والأعراض المصاحبة له.