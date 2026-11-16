كشف عمرو الدردير، الناقد الرياضي، عن موقف مصطفى محمد من العودة إلى نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة، بعد الأنباء التي ترددت مؤخراً.

وكتب عمرو الدردير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«لا توجد مفاوضات مع مصطفى محمد لعودته إلى الزمالك بسبب مشكلة إيقاف القيد».

حيث تداولت هذه الأنباء عن إمكانية عودة مصطفى محمد إلى القلعة البيضاء، لا سيما أن الفريق يحتاج إلى تدعيم خط هجومه بمهاجم يملك الخبرة والإمكانات الفنية اللازمة للمنافسة على البطولات.

وعلى الرغم من ارتباط اللاعب بنادي الزمالك وجماهيره، فإن عقوبة إيقاف القيد تعرقل تحركات النادي لإبرام صفقات جديدة. وتعمل الإدارة حاليًا على إنهاء القضايا المالية ورفع العقوبة المفروضة على النادي، تمهيدًا لتدعيم صفوف الفريق خلال فترات الانتقالات المقبلة.

وبناءً على ذلك، لا توجد في الوقت الحالي أي تحركات رسمية لإعادة مصطفى محمد إلى الزمالك، بينما يظل مستقبل اللاعب مرتبطًا بتطورات مسيرته الاحترافية