تشهد حالة الطقس غدًا الثلاثاء أجواء معتدلة إلى مائلة للحرارة نهارًا على شمال البلاد، وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما ترتفع درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة على جنوب الصعيد، وفق توقعات خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، مع انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد على أغلب الأنحاء.

وتتصدر الشبورة المائية الكثيفة أبرز الظواهر الجوية المتوقعة، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر، على مناطق واسعة من شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، مع احتمالية وصولها إلى حد الضباب، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع مستوى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض الطرق.

كما تتضمن توقعات الطقس نشاطًا للرياح في مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد، إلى جانب فرص لسقوط أمطار خفيفة على أجزاء من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد إلى مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

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وتشمل التوقعات أيضًا حالة البحرين المتوسط والأحمر، فضلًا عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المنتظرة في المحافظات المصرية والمدن العربية والعواصم العالمية.

هل توجد شبورة مائية كثيفة غدًا على الطرق وما المناطق المتأثرة؟

حذرت توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون شبورة مائية كثيفة خلال الساعات الأولى من صباح غد الثلاثاء، على عدد من المناطق الممتدة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بالإضافة إلى وسط سيناء.

وقد تصل كثافة الشبورة إلى حد الضباب في بعض المناطق، بما يتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض الطرق، وهو ما يستدعي الانتباه خلال القيادة في فترات الصباح الباكر، خصوصًا على الطرق التي تتأثر بتكون الشبورة.

وتأتي هذه الظاهرة ضمن أبرز ملامح الحالة الجوية المتوقعة، نظرًا لاتساع المناطق التي قد تشهد تكون الشبورة، وامتداد تأثيرها إلى عدد من الطرق الواقعة في نطاق شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء.

هل توجد أمطار غدًا في مصر وما المناطق المتوقع سقوطها عليها؟

تشير توقعات خبراء الأرصاد إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة غدًا الثلاثاء على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع امتداد فرص سقوط الأمطار جنوبًا إلى مدينتي حلايب وشلاتين.

ومن المتوقع أن تكون الأمطار على فترات متقطعة، وأن تظل في نطاق الأمطار الخفيفة وفق البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بالتزامن مع استمرار الأجواء المعتدلة على مناطق شمال البلاد وميل درجات الحرارة للارتفاع جنوبًا.

ما حالة الرياح غدًا الثلاثاء في المحافظات المصرية؟

تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح خلال طقس غد الثلاثاء، حيث تتركز أبرز المناطق المتأثرة في جنوب سيناء وشمال الصعيد.

ويأتي نشاط الرياح ضمن الظواهر الجوية المنتظرة، إلى جانب الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار الخفيفة، بينما تختلف طبيعة الأجواء ودرجات الحرارة من منطقة إلى أخرى وفقًا للتوقعات الجوية.

ما حالة البحر المتوسط والأحمر غدًا وارتفاع الأمواج المتوقع؟

بالنسبة إلى حالة البحر المتوسط، تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون حالة البحر خفيفة إلى معتدلة، مع تراوح ارتفاع الأمواج بين متر ومتر ونصف المتر، واتجاه الرياح السطحية إلى شمالية غربية.

أما البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون حالته معتدلة، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين متر ونصف المتر و2.25 متر، مع رياح سطحية شمالية غربية.

وتوضح هذه التوقعات اختلاف حالة البحرين، إذ يكون البحر المتوسط خفيفًا إلى معتدل، بينما يسود البحر الأحمر طقس بحري معتدل، وفق تقديرات الهيئة لحالة الملاحة البحرية غدًا.

درجات الحرارة غدًا الثلاثاء في القاهرة والمحافظات

تتباين درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الثلاثاء بين محافظات ومدن مصر، حيث تسجل القاهرة 25 درجة للعظمى و16 درجة للصغرى، بينما تصل العظمى في أسوان إلى 32 درجة، وفي الإسكندرية إلى 25 درجة.

وفيما يأتي بيان درجات الحرارة المتوقعة في المدن والمحافظات المصرية، وفق البيانات الواردة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 25 16 العاصمة الإدارية 25 14 6 أكتوبر 26 14 بنها 24 15 دمنهور 24 15 وادي النطرون 25 16 كفر الشيخ 24 15 بلطيم 23 15 المنصورة 24 16 الزقازيق 25 16 شبين الكوم 25 15 طنطا 24 15 دمياط 24 20 بورسعيد 23 20 الإسماعيلية 25 16 السويس 26 16 العريش 24 15 رفح 24 15 رأس سدر 26 14 نخل 22 09 كاترين 21 07 الطور 30 16 طابا 23 14 شرم الشيخ 29 22 الغردقة 30 18 الإسكندرية 25 16 العلمين 24 15 مطروح 25 16 السلوم 28 16 سيوة 29 14 رأس غارب 30 16 سفاجا 30 17 مرسى علم 31 18 شلاتين 30 20 حلايب 29 22 أبو رماد 32 19 مرسى حميرة 30 20 أبرق 30 19 جبل علبة 30 19 رأس حدربة 28 22 الفيوم 26 16 بني سويف 27 15 المنيا 28 15 أسيوط 28 13 سوهاج 30 14 قنا 31 14 الأقصر 31 14 أسوان 32 18 الوادي الجديد 31 15 أبو سمبل 32 17

درجات الحرارة غدًا في العواصم والمدن العربية

تتفاوت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء في عدد من العواصم والمدن العربية، وفق البيان المعلن، حيث تسجل مكة 35 درجة للعظمى و24 درجة للصغرى، بينما تصل العظمى في الخرطوم إلى 36 درجة، وتسجل نواكشوط 38 درجة.

وفيما يأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المدن والعواصم العربية.

المدينة العظمى الصغرى مكة 35 24 المدينة 34 21 الرياض 27 13 المنامة 28 22 أبوظبي 30 22 الدوحة 29 21 الكويت 29 13 دمشق 21 08 بيروت 24 19 عمان 20 10 القدس 21 11 غزة 24 16 بغداد 27 15 مسقط 30 24 صنعاء 24 06 الخرطوم 36 23 طرابلس 27 20 تونس 29 16 الجزائر 24 17 الرباط 22 12 نواكشوط 38 23

درجات الحرارة غدًا في مدن وعواصم العالم

يتضمن بيان درجات الحرارة المتوقع غدًا الثلاثاء عددًا من المدن والعواصم العالمية، مع تفاوت ملحوظ في درجات الحرارة بين المدن، حيث تسجل جاكرتا 33 درجة للعظمى و25 درجة للصغرى، بينما تصل العظمى في نواكشوط إلى 38 درجة، وتسجل موسكو درجتين للعظمى ودرجة واحدة تحت الصفر للصغرى.

وفيما يأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المدن العالمية الواردة بالبيان: