أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، اليوم الإثنين، تخصيص 15 مليون يورو إضافية لدعم جهود إزالة الألغام في أوكرانيا، تشمل إصلاح وصيانة المعدات التابعة لدائرة الطوارئ الحكومية الأوكرانية، وتعزيز القدرات المحلية في هذا المجال.

وقالت المسئولة الأوروبية- في كلمة افتتاحية خلال مؤتمر أوكرانيا لإزالة الألغام لعام 2026 في بروكسل- إن التمويل الجديد سيُخصص أيضا لدعم عمليات المسح وإزالة الألغام، ولا سيما في منطقتي خاركيف وميكولايف، إلى جانب توفير التدريب المتخصص وتبادل الخبرات الدولية ودعم الجهات المحلية العاملة في هذا المجال.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء خصصوا أكثر من 500 مليون يورو منذ عام 2022 لدعم عمليات إزالة الألغام في أوكرانيا، وقدموا معدات متخصصة وأجهزة كشف ومركبات ومعدات حماية شخصية، فضلاً عن التدريب والدعم الفني وأعمال الصيانة.

وأكدت كالاس أهمية التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مواجهة مخاطر الألغام، مشيرة إلى التعاون القائم بين أوكرانيا وأرمينيا وسوريا وأذربيجان، والاستفادة من التجربة الأوكرانية في تطوير أساليب مبتكرة لإزالة المتفجرات، تشمل استخدام الطائرات المسيّرة والمعدات المتخصصة، بما في ذلك تقنيات إزالة الألغام تحت الماء.