أصدرت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور شريف باشا، حزمة من التوصيات المهمة في ختام اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ مخرجات «منتدى مصر 2026»، تضمنت الإسراع في تطوير منظومة الإسعاف والتأمين الصحي الشامل، وتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مع إعطاء أولوية للمناطق الأكثر احتياجًا.

1000 سيارة إسعاف جديدة.. أولوية للمناطق الأكثر احتياجًا

وأوصت اللجنة بسرعة تنفيذ خطة تطوير وإضافة 1000 سيارة إسعاف مجهزة حديثًا، مع توجيهها للمناطق الأكثر احتياجًا، على أن يصاحب ذلك توفير الأطقم البشرية المدربة والمؤهلة للتعامل مع الحالات الطارئة، بما يضمن سرعة الاستجابة وإنقاذ حياة المصابين.

الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية للتأمين الصحي الشامل

وفي ملف التأمين الصحي الشامل، طالبت اللجنة بالإسراع في استكمال تنفيذ المنظومة بمحافظات المرحلة الثانية، وفق جدول زمني معلن ودقيق، مع إجراء تقييم شامل لتجربة المرحلة الأولى في المحافظات التي دخلت المنظومة، ورصد التحديات التي واجهت المواطنين ومقدمي الخدمة والعمل على معالجتها قبل التوسع في التطبيق.

تعديلات تشريعية لضمان استدامة التمويل

كما أوصت اللجنة بتحديد التعديلات التشريعية المطلوبة لضمان استدامة التمويل المالي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات بكفاءة، إلى جانب تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف هيئات المنظومة وتوحيد الجهود لرفع مستوى الأداء.

الاستعانة بإسعاف القطاع الخاص في حالات الطوارئ

وفي توصية مهمة تتعلق بإنقاذ الحالات الحرجة، طالبت اللجنة بوضع قواعد وتنظيمات واضحة تتيح الاستفادة من سيارات الإسعاف التابعة للقطاع الخاص في حالات الطوارئ القصوى، مع العمل على تجاوز عقبات التكلفة ووضع آليات مناسبة للتعاقد والمحاسبة.

وأكدت التوصية أهمية تغليب البعد الإنساني، وعدم السماح بتوقف أي سيارة إسعاف خاصة بجوار مصاب يحتاج إلى تدخل عاجل، بما يضمن سرعة إنقاذ الأرواح وتكامل جهود القطاعين العام والخاص في تقديم الخدمات الإسعافية.