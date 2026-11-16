الإسعافات الأولية والتغذية السليمة والوقاية من الأمراض.. محاور اليوم العلمي الأول بجامعة سوهاج

نظمت الإدارة العامة للشؤون الطبية بجامعة سوهاج، اليوم العلمي الأول، والذي يهدف إلى نشر الوعي الصحي بين الطلاب وتعزيز ثقافة الوقاية والحفاظ على الصحة العامة.

وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، بحضور الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة أسماء صلاح، مدير عام الإدارة العامة للشؤون الطبية، الدكتور محمد كمال منسق الأنشطة الطلابية والدكتور احمد عاطف مدير عام رعاية الشباب المركزية.

جامعة سوهاج

وأكد الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة التوعوية التي تسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة، ولا تقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، بل تمتد إلى تعزيز الوعي الصحي والسلوكيات الإيجابية.

وأشار إلى أهمية تعريف الطلاب بأساسيات الإسعافات الأولية والتغذية السليمة وطرق الوقاية من الأمراض، بما ينعكس إيجابيًا على صحتهم وسلامة المجتمع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسين طه، أن اليوم العلمي تناول عددًا من الموضوعات الصحية والتوعوية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى الطلاب وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة، بصورة مبسطة وتفاعلية، بما يسهم في تنمية وعيهم وقدرتهم على اتباع الممارسات الصحية السليمة.

وأضافت الدكتورة أسماء صلاح، أن فعاليات اليوم تضمنت ثلاث محاضرات توعوية تناولت الإسعافات الأولية للحالات الحرجة، وأسس التغذية السليمة وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول الحميات والوزن، إلى جانب أهمية غسل اليدين ودوره في الوقاية من الأمراض.

واضاف أن اختيار هذه الموضوعات يستهدف تقديم معلومات عملية للطلاب وتعريفهم بالعادات الصحية التي تساعدهم على حماية أنفسهم والتعامل الصحيح مع الحالات الطارئة كما تم خلال اليوم قياس السكر للطلاب وتوزيع الهدايا.