تعدوا على جارهم بالضرب.. القبض على فرد شرطة وأبنائه في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من فرد شرطة وأبنائه لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب مُحدثين إصابته.



وبالفحص تبين أنه بتاريخ 7 نوفمبر تبلغ لمركز شرطة طما بسوهاج من القائم على النشر (عامل "مصاب بجرح بالرأس وكدمة بالذراع الأيسر " - مقيم بدائرة مركز شرطة صدفا بأسيوط) بتضرره من (فرد شرطة ، ونجليه - مقيمين بذات الدائرة) لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام "مواسير حديدية" وإحداث إصابته إثر حدوث مشاجرة بينه وبين نجلى فرد الشرطة إبان عملهم بإحدى مزارع الدواجن.

أمكن ضبط المشكو فى حقهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات "مازالوا قيد الحبس".

