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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات نيسان اكس تريل 2027 الجديدة

نيسان اكس تريل 2027
نيسان اكس تريل 2027
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

نيسان اكس تريل 2027

وجاءه هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: نيسان اكس تريل موديل 2027، وتنتمي اكس تريل لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وسائل الأمان بـ نيسان اكس تريل 2027

نيسان اكس تريل 2027

زودت سيارة نيسان اكس تريل 2027 بالعديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكتروني .

محرك نيسان اكس تريل 2027

نيسان اكس تريل 2027

قوة سيارة نيسان اكس تريل 2027 تصل إلي 211 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها سرعة قصوي تصل إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 330 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات نيسان اكس تريل 2027

تمتلك سيارة نيسان اكس تريل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية، وبها زجاج فاميه، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج .

نيسان اكس تريل 2027

ويوجد بـ سيارة نيسان اكس تريل 2027 أيضا، نظام ذكى لركن السيارة، وبها كراسي كهربائية، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر نيسان اكس تريل 2027

نيسان اكس تريل 2027

يصل سعر سيارة نيسان اكس تريل 2027 في سوق السيارات المصري إلي 2 مليون و 499 ألف جنيه .

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