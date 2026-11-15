مقارنة بين.. فورثينج إس 7 و بي إم دبليو أي 4 2027

ينتشر في سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: فورثينج اس 7 و بي ام دبليو اى 4 موديل 2027 ، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ فورثينج اس 7 موديل 2027

فورثينج اس 7 موديل 2027

زودت سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 بالكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera .

محرك فورثينج اس 7 موديل 2027

فورثينج اس 7 موديل 2027

تحصل سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 206 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 310 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 28.4 كيلوواط/ساعة، ويمكنها قطع 168 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر فورثينج اس 7 موديل 2027

فورثينج اس 7 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 320 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة فورثينج اس 7 موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ بي ام دبليو اى 4 موديل 2027

بي ام دبليو اى 4 موديل 2027

تمتلك سيارة بي ام دبليو اى 4 موديل 2027 العديد من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها Daytime running lights، وبها Equipped for disabled، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera .

محرك بي ام دبليو اى 4 موديل 2027

بي ام دبليو اى 4 موديل 2027

تستمد سيارة بي ام دبليو اى 4 موديل 2027 قوتها من بطارية سعة 83.9 كيلوواط/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 5.6 ثانية، وبها عزم دوران 430 نيوتن/متر، ويمكنها قطع مسافة 491 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، وبها قوة 340 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 190 كم/ساعة، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر بي ام دبليو اى 4 موديل 2027

بي ام دبليو اى 4 موديل 2027

يصل سعر سيارة بي ام دبليو اى 4 موديل 2027 في سوق السيارات المصري إلي 5 مليون و 100 ألف جنيه .