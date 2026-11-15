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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استمرار اضطراب حركة الطيران في أمريكا.. إلغاء آلاف الرحلات وتأخيرات في التشغيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أمنية رشاد الجلوي

تواصل حركة الطيران في الولايات المتحدة التعافي من الاضطرابات الواسعة التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، بعدما تسبب عطل فني في أنظمة الاتصالات ومراقبة الحركة الجوية في تعليق الرحلات وإلغاء آلاف الرحلات الجوية، وسط مساعٍ لإعادة انتظام جداول التشغيل بحلول نهاية الأحد 15 نوفمبر.

ووفقا لوكالة «رويترز»، تسبب العطل الذي وقع خلال أعمال تحديث أنظمة الاتصالات في اضطراب حركة الطيران بمختلف أنحاء الولايات المتحدة، وأدى إلى إلغاء وتأخير أعداد كبيرة من الرحلات، ما انعكس على حركة المسافرين في المطارات الأمريكية.

وبحسب آخر تحديثات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، التي نشرها الموقع الرسمي لوزارة النقل الأمريكية السبت 14 نوفمبر، استؤنفت حركة الطيران في المجال الجوي الأمريكي، بعد رفع قرار وقف الرحلات، واستأنفت الطائرات عملياتها، إلا أن المسافرين لا يزالون مطالبين بتوقع بعض التأخيرات والإلغاءات خلال استعادة انتظام الجداول. 

وذكرت «رويترز»، نقلا عن بيانات موقع «فلايت أوير» لتتبع الرحلات، أن شركات الطيران ألغت أكثر من 6400 رحلة، وأجلت أكثر من 8 آلاف رحلة أخرى يوم السبت، بعدما شهد يوم الجمعة إلغاء نحو 9200 رحلة وتأخير 7500 رحلة، فيما سجل الموقع إلغاء 875 رحلة مقررة يوم الأحد حتى وقت رصد البيانات. 

ونقلت «رويترز» عن رئيس إدارة الطيران الفيدرالية برايان بيدفورد توقعه عودة عمليات شركات الطيران إلى مستوياتها الطبيعية إلى حد كبير بحلول نهاية الأحد، مشيرا إلى أن النظام أصبح مستقرا، مع استمرار أعمال التعافي من تداعيات توقف الرحلات وإعادة توزيع الطائرات وأطقم التشغيل. 

وفيما يتعلق بأسباب الأزمة، أوضحت وزارة النقل الأمريكية، في بيان نشرته السبت، أن مشكلات في الاتصالات أثرت على استقرار أنظمة الرادار والاتصالات المستخدمة في مراقبة الحركة الجوية، ما دفع إدارة الطيران الفيدرالية إلى إصدار قرار بوقف الرحلات على مستوى البلاد احترازيا، قبل إعادة فتح المجال الجوي.

وبحسب ما نقلته وكالة «أسوشيتد برس»، فإن أعمال استبدال أسلاك نحاسية قديمة بأخرى من الألياف الضوئية، بواسطة الشركة المتعاقدة «إل 3 هاريس»، تسببت في ضغط كبير على معدات الاتصالات القديمة، بعدما أدت محاولات الاتصال المتكررة إلى تحميل الشبكة فوق طاقتها، وهو ما انعكس على أنظمة مراقبة الحركة الجوية في عدد من المراكز. 

وأشارت «رويترز» إلى أن الخلل أثر على 17 مركزا من أصل 22 مركزا لمراقبة الحركة الجوية في الولايات المتحدة، فيما تواصل إدارة الطيران الفيدرالية والشركة المتعاقدة التحقيق في ملابسات الواقعة، وتقييم الإجراءات اللازمة لمنع تكرارها. 

وتشير آخر المستجدات حتى اليوم الأحد 15 نوفمبر إلى أن المجال الجوي الأمريكي مفتوح وحركة الرحلات مستمرة، لكن انتظام جداول الطيران لم يكتمل بعد، مع توقع استمرار بعض التأخيرات والإلغاءات خلال عمليات التعافي.

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