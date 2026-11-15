حسام عيد: الأداء المالي القوي للشركات يعزز صعود البورصة ويجذب الاستثمارات

أكد الدكتور حسام عيد، الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، أن البورصة المصرية شهدت ارتفاعات ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، مدعومة بالنشاط الإيجابي لمؤشرات السوق وتحسن الأداء المالي للشركات المقيدة، والذي يُعد أحد أهم العوامل الرئيسية لاستمرار تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية إلى السوق المصري.

وقال حسام عيد، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن التوترات الجيوسياسية والصراعات التي تشهدها المنطقة أسهمت في إعادة توجيه جانب من رؤوس الأموال العربية والأجنبية نحو البورصة المصرية، في ظل ما تتمتع به مصر من استقرار نسبي على المستويات السياسية والاقتصادية والمالية مقارنة بعدد من الأسواق الإقليمية.

وأشار إلى أن قوة النتائج المالية للشركات المقيدة، إلى جانب تنوع الفرص الاستثمارية وارتفاع جاذبية الأسهم المصرية، عززت ثقة المستثمرين في سوق المال المصري، وأسهمت في دعم الأداء الإيجابي للمؤشرات الرئيسية.

تعزيز قدرة البورصة المصرية على مواصلة أدائها الإيجابي

وتابع أن استمرار تحسن الأداء المالي للشركات، والحفاظ على مستويات الثقة في الاقتصاد المصري، يمثلان عاملين مهمين في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية وتعزيز قدرة البورصة المصرية على مواصلة أدائها الإيجابي.