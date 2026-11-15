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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والقناة الناقلة

الأهلي
الأهلي
محمد سمير

تترقب جماهير الكرة المصرية المواجهة المرتقبة التي تجمع بين الأهلي وبيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفريقين في ظل المنافسة على مراكز المقدمة والسعي لحصد لقب المسابقة.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، في ظل المواجهات القوية التي جمعت الفريقين خلال المواسم الأخيرة، ورغبة كل طرف في حصد النقاط الثلاث ومواصلة مشواره في المنافسة على صدارة الدوري.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز يوم الاثنين 23 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقل عبر شاشة قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمنافسات البطولة.

ويواصل الأهلي استعداداته للمواجهة المرتقبة تحت قيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، الذي يسعى لتجهيز لاعبيه بأفضل صورة ممكنة، سواء على المستوى البدني أو الفني، من أجل مواصلة النتائج الإيجابية في المسابقات المحلية.

وكان الفريق الأحمر قد حقق فوزًا بثلاثة أهداف دون مقابل على السكة الحديد، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويأمل الجهاز الفني في استثمار هذا الانتصار من أجل دخول مواجهة بيراميدز بمعنويات مرتفعة، وتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقف الفريق في سباق المنافسة على لقب الدوري.

مواجهة الأهلي وبيراميدز تشعل المنافسة على صدارة الدوري

وتكتسب المواجهة أهمية مضاعفة في ظل طموحات الفريقين بالمنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم، حيث يبحث الأهلي عن حصد النقاط الثلاث لمواصلة الضغط على فرق المقدمة، بينما يتطلع بيراميدز لتحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز منافسيه المباشرين.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة منافسة قوية بين الفريقين، في ظل امتلاكهما مجموعة مميزة من اللاعبين، ورغبة كل منهما في حسم المواجهة لصالحه والخروج بالنقاط كاملة.

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