الإعدام شنقًا لـ3 متهمين في الأردن.. محكمة أمن الدولة تصدر حكمها بقضية إرهاب الكرك

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية، صباح الأحد، حكمًا بالإعدام بحق ثلاثة متهمين نفذوا العمل الإرهابي الذي وقع في بلدة حمود بمحافظة الكرك، يوم 23 أكتوبر الماضي، بعد إدانتهم بمجموعة من الجرائم الإرهابية المرتبطة بالعملية.

وقررت المحكمة تجريم المتهمين الثلاثة بتهم القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك، في 9 وقائع، إلى جانب القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك في واقعتين.

كما شملت الأحكام إدانتهم بحيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها في تنفيذ أعمال إرهابية، والتآمر لتنفيذ أعمال إرهابية باستخدام الأسلحة، فضلًا عن الترويج لأفكار جماعة إرهابية، وفقًا لأحكام قانون منع الإرهاب الأردني.

وفي السياق ذاته، أدانت المحكمة أحد منفذي العملية بتهمة تقديم أموال بقصد استخدامها في تمويل ارتكاب أعمال إرهابية، وفقًا لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضحت محكمة أمن الدولة أن الحكم الصادر بحق المتهمين قابل للتمييز ومميز بحكم القانون أمام محكمة التمييز، وفق الإجراءات القضائية المعمول بها في الأردن.