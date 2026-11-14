مجلس رؤساء الكنائس في الأردن يلغي احتفالات عيد الميلاد تضامناً مع شهداء الوطن

أعلن مجلس رؤساء الكنائس في الأردن إلغاء جميع الاحتفالات والفعاليات المرتبطة بعيد الميلاد المجيد لهذا العام، تضامناً مع شهداء الوطن الذين قضوا جراء الأعمال الإرهابية، ومراعاةً لمشاعر أسرهم وذويهم، مع الإبقاء على الصلوات والشعائر الدينية والواجبات الروحية والرعوية وفق التقاليد الكنسية المعتادة.

وقال المجلس، في بيان اليوم /السبت/، إن القرار جاء عقب لقاء أسر الشهداء وذويهم، وتأكيد الوقوف إلى جانبهم، مشيراً إلى أن مظاهر إحياء العيد ستقتصر على الفعاليات الروحية والصلوات وأعمال الرحمة والتكافل الاجتماعي، في أجواء تتسم بالبساطة والوقار.

ودعا المجلس الكنائس إلى جعل شجرة الميلاد رمزاً للرجاء والوحدة والسلام هذا العام، وإضاءة الشموع على أرواح الشهداء، وتخصيص مساحة تذكارية لهم، بما يجسد قيم العدل والمحبة والسلام التي تحملها رسالة الميلاد.

وجدد المجلس تأكيد التفافه حول الملك عبدالله الثاني، وثقته بمؤسسات الدولة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، مشدداً على أن الأردن سيبقى قوياً بوحدة أبنائه وتماسكهم وتضامنهم، ومثمناً الجهود المبذولة للحفاظ على أمن المملكة وسلامة مواطنيها.