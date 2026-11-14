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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير طيران وسلامة جوية يكشف الأزمة كاملة بشأن الطيران الأمريكي.. ويقدم روشتة عن تعامل الطيار في هذه الحالات

خبير طيران وسلامة جوية يكشف الأزمة كاملة بشأن الطيران الأمريكي ويقدم روشتة هامة حول تعامل الطيار في مثل هذه الحالات
خبير طيران وسلامة جوية يكشف الأزمة كاملة بشأن الطيران الأمريكي ويقدم روشتة هامة حول تعامل الطيار في مثل هذه الحالات
شيماء جمال

كشف الطيار محمود القط، خبير قطاع الطيران وسلامة الجو، تفاصيل أزمة تعطل الاتصالات بين الطائرات وأبراج المراقبة الجوية في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أن الأزمة بدأت على الساحل الغربي، ثم امتدت تدريجيًا إلى عدد كبير من المطارات الأمريكية، ما دفع إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إلى اتخاذ قرار بإيقاف حركة الطيران كإجراء احترازي.

وأوضح القط خلال برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن المجال الجوي الأمريكي من أكثر المجالات الجوية كثافة في حركة الطيران على مستوى العالم، حيث كان هناك عدد كبير من الطائرات  في الجو خلال الأزمة، وهو ما جعل التعامل مع انقطاع الاتصال أمرًا صعبًا للغاية.

وأشار إلى أن إيقاف حركة الطيران استهدف ضمان عدم إقلاع طائرات جديدة أو هبوطها، مع التركيز على السيطرة على الطائرات الموجودة بالفعل في الجو، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الطائرات اتجه إلى كندا، قبل أن تبدأ المطارات الكندية في الوصول إلى مرحلة الامتلاء، بينما هبط جزء آخر بأمان في المطارات التي كان متجهًا إليها.

وعن كيفية تعامل الطيار مع مثل هذه الظروف؛ أوضح أن الطيارين والمراقبين الجويين يخضعون للتدريب على هذه الحالات، التي تُعرف في مجال الطيران باسم "فقدان الاتصال"، وفق إجراءات محددة تضمن استمرار الرحلات بأكبر قدر ممكن من الأمان.

ونوه بأن الطيارين يكون لديهم خطة بديلة للتعامل مع انقطاع الاتصال، حيث تبدأ الطائرة في اتباع مسار محدد، والالتزام بارتفاعات وسرعات ومواعيد معينة، مع ضبط كود خاص بحالة انقطاع الاتصال، حتى تصل إلى مطار الوصول دون التواصل مع برج المراقبة.

وأشار إلى أن المراقب الجوي على الأرض يكون على علم بأن الطائرة انقطع الاتصال بها، سواء كان السبب متعلقًا بالطائرة نفسها أو بوجود عطل في برج المراقبة، كما حدث في الأزمة الأخيرة، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات قد تكون صعبة وتواجه بعض المعوقات، لكنها تمثل الطريقة الأكثر أمانًا للتعامل مع الموقف.

وأكد أن التعامل مع هذه الحالات يحتاج إلى طيار مؤهل تأهيلًا عاليًا، مشيرًا إلى أن جميع الطيارين يتلقون التدريب على هذه الإجراءات، وأن لكل دولة إجراءاتها الخاصة للتعامل مع انقطاع الاتصال، سواء حدث العطل في الطائرة أو في المطار.

المطار براج المراقبة الجوية أمريكا أبراج المراقبة الطيار

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