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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خبير: شركات الطيران الكبرى في أمريكا قوة تشغيلها بلغت 32 % فقط منذ حدوث الأزمة

حركة الطيران
حركة الطيران
هاني حسين

كشف الطيار محمود القط خبير قطاع الطيران والسلامة الجوية، عن نقاشات سابقة بين الكونجرس الأمريكي والحكومة الأمريكية، لحل أزمة مباني الاتصالات المتهالكة وأبراج المراقبة ببعض الولايات.

وتابع الطيار محمود القط ، خلال لقاء عبر تطبيق زووم مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسؤوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن أزمة المطارات الأمريكية في مشهد صعب وقاسي، معلقا: حدث مشهد شبيه لذلك منذ عامين في أمريكا لكن الوضع كان مختلف بسبب تعديلات في بعض الأنظمة.

وأضاف الطيار محمود القط، أن أزمة المطارات الأمريكية، هي أكبر أزمة جوية في التاريخ، وتحتاج لإجراءات احترازية خلال الفترة القادمة، مضيفا: صعب جدا يكون هناك خلل تقني يدفع الأمر إلى تلك الكارثة.

وتابع خبير قطاع الطيران والسلامة الجوية: 2500 طائرة في الجو، وطائرات تحتاج الإقلاع ولم تعرف، والطيران مشي بسلام وآمان ولكن بتحديات ليست بسيطة، وطبيعة الحدث نفسه مش سهل،  والعيب التقني لما بيحصل بيحصل في جزء ولا يحدث في المطارات كلها.

وذكر الطيار محمود القط: أزمة مايكروسوفت جاءت مع أزمة الطيران الأمريكية وهذا أمر ليس صدفة، ومنذ بداية 2026 حدثت حوادث متعلقة بالطيران لم يتم تفسيرها حتى الآن، وهناك خلل ما يتم، وأعتقد أننا نحتاج تحقيقات أكثر بشأن ذلك الأمر.

وتابع: حديث وزير النقل الأمريكي أنه قد يحدث خلل جديد في الأنظمة، هذا رد علمي ودبلوماسي منه، وهو يمثل تخوف عند المسافرين.. وبالفعل وارد جدا حدوث الأزمة مرة أخرى في مطارات أمريكا.

وذكر: ترامب استبعد الهجوم السيبراني، وقد لا يتم الاعتراف بالهجوم.. إعلان هجوم سيبراني يعني إعلان حرب.. وأي حد بيبقى عايز ميعلنش عشان يرد بأسلوب مخفي.

وتابع: خسائر مليارات الدولار.. شركات الطيران الكبرى في أمريكا قوة تشغيلها بلغت 32 % فقط منذ حدوث الأزمة، الموضوع كبير جدا.. الأمر هيستغرق بين 24 ساعة و48 ساعة.. الطيار وهو طاير لو حصل له انقطاع في الاتصالات، يكون هناك نظام طوارئ.. ويكون هناك أكثر من مطار بديل.. ممكن يحصل فقدان اتصال من الطائرة أو أبراج المراقبة، وهنا يجب أن يكون التعامل باحترافية بين الطيار والأبراج واتباع الإرشادات المتعارف عليها.

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