أحمد موسى: إدراج كيانات الإخوان بقوائم الإرهاب تأخر منذ 2016

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر تأخرت في اتخاذ إجراءات إدراج الكيانات التابعة لتنظيم جماعة الإخوان ضمن قوائم الإرهاب منذ ثورة 2016، مشددًا على أن الأهم حاليًا هو تنفيذ الأحكام الصادرة وعدم الاكتفاء بصدورها.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لا ينبغي تكرار ما وصفه بما حدث عام 1948، حين جرى الانتظار حتى عام 2019 لاتخاذ الإجراءات، مؤكدًا ضرورة التعامل مع الكيانات المدرجة بصورة واضحة، ووقف التعامل معها نهائيًا.

وشدّد على أهمية تطبيق الأحكام النهائية الصادرة في هذا الشأن، قائلًا: «الأهم التنفيذ، وما نعملش زي اللي حصل في سنة 1948 وانتظرنا لحد 2019»، مطالبًا بعدم التعامل مرة أخرى مع الكيانات التي يشملها قرار الإدراج، وتطبيق الأحكام النهائية الصادرة بحقها.