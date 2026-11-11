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إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل
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إلهام أبو الفتح
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أخبار البلد

إعلان تفاصيل مقترح تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الاثنين المقبل

مدبولي
مدبولي
كتب محمود مطاوع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لاستعراض التصور المقترح لتحسين دخول أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، تنفيذًا لتكليفات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال "منتدى مصر 2026".

وقد حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، ومسئولو الوزارتين.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاستثمار في العنصر البشري يأتي على رأس أولويات الدولة، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أهمية تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وتوفير البيئة الداعمة للكوادر الأكاديمية والبحثية، بما يمكنها من أداء دورها في إعداد وتأهيل الأجيال الجديدة والارتقاء بجودة العملية التعليمية.

وشدد رئيس الوزراء على أن ملف تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية يحظى باهتمام كبير من جانب الدولة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال "منتدى مصر 2026"، وذلك تقديرًا للدور المحوري الذي يقومون به في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي هذا الإطار، استعرض الاجتماع مستهدفات وتوصيات "منتدى مصر 2026" بشأن تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية، في إطار الاهتمام بالكوادر الأكاديمية والبحثية، وتعزيز دورها في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يتواكب مع جهود الدولة للارتقاء بجودة العملية التعليمية.

كما استعرض الاجتماع التصور المقترح لزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وذلك بخلاف الحوافز التي سبق الإعلان عنها الأسبوع الماضي، حيث تم التوافق على إقرار زيادات تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس، تنفيذًا للتكليفات الرئاسية في هذا الشأن، على أن يتم الإعلان عن تفاصيلها خلال مؤتمر صحفي مشترك يُعقد يوم الاثنين المقبل، بحضور وزيري المالية والتعليم العالي والبحث العلمي.

وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة عمل مشتركة من وزارتي المالية والتعليم العالي والبحث العلمي، لمتابعة تنفيذ الإجراءات المتفق معها.

هيئة التدريس بالجامعات رئيس الجمهورية تحسين دخول أعضاء هيئة التدريس منتدى مصر مدبولي

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