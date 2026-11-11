إيطاليا تحت اختبار التطوّر مجدداً وفرنسا زيدان لتأهل بلا مشاكل



تأمل إيطاليا في وضع حد لسلسلة نتائجها السلبية الأخيرة على أرضها أمام فرنسا، عندما تلتقيان الخميس على ملعب "سان سيرو" في ميلانو ضمن الجولة الخامسة قبل الأخيرة، لحسم صدارة المجموعة الأولى ضمن المستوى الأول لمسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم.





وتحتل إيطاليا المركز الثاني في المجموعة برصيد سبع نقاط، بفارق ثلاث خلف فرنسا التي تحتاج إلى التعادل لبلوغ ربعالنهائي.





وفازت إيطاليا في أربع من آخر ست مباريات دولية خاضتها، ما يمنحها أسباباً للتفاؤل بإمكانية التغلب على فرنسا.

وكان التعادل 1-1 ذهاباً عكس التطور المستمر لإيطاليا بعد غيابها عن كأس العالم 2026، وهي تسعى إلى الاقتراب منالأدوار النهائية للمرة الثالثة خلال آخر أربع مشاركات (حلت ثالثة في 2020-2021 و2022-2023)، لكن مهمتها لن تكونسهلة بعدما خسرت ثلاثاً من آخر أربع مباريات على أرضها في المسابقة.

في المقابل، تعيش فرنسا عاماً مميزاً، وتصل إلى ميلانو بطموح معادلة رقمها القياسي من حيث عدد الانتصارات في سنةميلادية واحدة (13 فوزًا).

وفي آخر ظهور لها، تغلبت على بلجيكا 4-1 رافعة رصيدها إلى 36 هدفاً في مختلف المسابقات خلال عام 2026، وهو ثانيأفضل سجل تهديفي بين المنتخبات الأوروبية هذا العام خلف إنجلترا (39).

ويأمل زين الدين زيدان في أن يواصل فريقه عروضه الهجومية القوية، إذ يسعى إلى الفوز الرابع في أول خمس مباريات لهعلى رأس جهازه الفني.

وحققت فرنسا الفوز في آخر ثلاث مباريات خارج أرضها أمام إيطاليا، وهو عدد يفوق ما حققته في 14 مواجهة سابقة.

ويعود مهاجم ريال مدريد الاسباني كيليان مبابي إلى تشكيلة فرنسا عقب غيابه عن المباريات الثلاث الأخيرة بسبب إصابةتعرض لها في المباراة الأولى ضد تركيا عندما سجل الهدف الفوز الوحيد.

وفي المجموعة ذاتها، تبدأ تركيا التي باتت شبه مؤكدة من الهبوط من المستوى الأول حقبة جديدة تحت قيادة مدربجديد، عندما تستضيف بلجيكا الساعية إلى الحفاظ على حظوظها.

وأدى الانطلاق الكارثي لتركيا في أول مشاركة لها ضمن المستوى الأول (أربع هزائم) إلى إقالة مدربها الإيطالي فينتشنتسومونتيلا بعد ثلاثة أعوام على رأس المنتخب، فحل بدلا منه سيرغن يالتشين.

أما بلجيكا، فإن مشوارها المتباين (فوزان وهزيمتان) يضعها في المركز الثالث (6 نقاط)، ما يجعلها مهددة بخوض ملحقتفادي الهبوط للمرة الثانية توالياً.

ويحاول رجال المدرب الهولندي مارك فان بوميل الإيمان استعادة التوازن قبل القمة المرتقبة ضد إيطاليا في الجولة الأخيرةالأحد المقبل.

إسبانيا لمواصلة العلامة الكاملة

تبدو إسبانيا بطلة العالم وأحد منتخبين ضمنا تأهلهما إلى ربع النهائي إلى جانب البرتغال، مرشحة لمواصلة العلامةالكاملة، عندما تحل ضيفة على تشيكيا الأخيرة من دون رصيد في المجموعة الثالثة.

وتسعى إسبانيا إلى الحفاظ على صدارتها قبل استضافة إنجلترا الأحد في الجولة الأخيرة، وبالتالي الاستمرار في كتابة التاريخعبر تمديد سلسلة مبارياتها من دون هزيمة في الوقت الأصلي إلى أكثر من 42 مباراة (33 فوزا و9 تعادلات)، إذ لم تتعرض لأي خسارة منذ /مارس 2024.

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي منتخبان بأهداف مختلفة تماماً على ملعب ويمبلي، إذ تسعى إنكلترا إلى تأكيد تأهلها، بينماتنظر كرواتيا بقلق إلى وضعها في أسفل الترتيب.





ولا يفصل بين إنجلترا وإسبانيا في الصدارة سوى الهزيمة التي تلقاها منتخب "الأسود الثلاثة" على أرضهم أمام "لا روخا" (2-3).

وسيحصل الإنكليز على فرصة للثأر في الجولة الأخيرة، لكن تحقيق الفوز على تركيا يبقى شرطاً أساسياً للحفاظ على آمالهمفي اعتلاء الصدارة.

وفرض الإنجليز أنفسهم بقوة في البطولة خلال الفترة الأخيرة، فبعد خسارة الجولة الأولى حققوا ثلاثة انتصارات متتالية مندون أن تستقبل شباكهم أي هدف، من بينها فوز ساحق على كرواتيا 7-0.

وتدخل إنجلترا المواجهة بعد تفاديها الخسارة أمام كرواتيا في آخر خمس مواجهات (أربعة انتصارات وتعادل واحد) وتحديداً منذ سقوطها أمام زملاء المخضرم لوكا مودريتش في نصف نهائي مونديال 2018.

كما فازت إنجلترا في المواجهتين اللتين جمعتا المنتخبين عام 2026، مسجلة 11 هدفاً مقابل هدفين فقط لكرواتيا.

وستكون المباراة فرصة لمهاجم بايرن ميونيخ الألماني هاري كاين المتوج بالكرة الذهبية، لكتابة صفحة جديدة في تاريخمنتخب بلاده، إذ من المنتظر أن يخوض مباراته الدولية رقم 126 متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجل باسم حارسالمرمى بيتر شيلتون (125 مباراة دولية).