قبل تكريمه بمهرجان القاهرة.. سعيد شيمي: تعلمت الغوص في الأربعين وأحمد زكي فنان مختلف ومحمد خان رفيق الدرب.. حوار

سعيد شيمي لصدى البلد:

كرمت من قبل بمهرجان القاهرة عام 2006 بوصفي مدير تصوير

تعلمت الغوص فى عمر الأربعين وواجهت كثير من التحديات فى بدايتي

واجهت صعوبة فى تصوير أفلام ضربة شمس والحريف والطريق الى إيلات

يعد مدير التصوير سعيد شيمي صاحب رؤية أسهمت في تغيير شكل التصوير السينمائي في مصر، وفتحت آفاقًا جديدة أمام جيل كامل من المخرجين وصناع الأفلام. فمن التصوير في الشوارع والأماكن الحقيقية، إلى خوض مغامرات التصوير تحت الماء، امتلك شيمي شغفًا استثنائيًا بالصورة، دفعه إلى ابتكار حلول غير تقليدية وتجاوز محدودية الإمكانات، ليترك بصمة واضحة في تاريخ السينما المصرية، ولذلك يتم تكريمه اليوم بحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي يمنحه جائزة الهرم الذهبي لانجاز العمر.

ماذا عن تكريمك بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي؟

هذه ليست المرة الأولى التي يكرمني فيها مهرجان القاهرة السينمائي، فقد سبق أن كرمت عام 2006، وتسلمت الجائزة وقتها من الفنان عمر الشريف، لكن ذلك التكريم كان بوصفي مدير تصوير، بينما أرى أن التكريم الحالي يأتي تقديرا لسنوات العمر وما قدمته من إنجازات، وقد أبلغني به الفنان حسين فهمي بنفسه.

ماذا عن بدايتك بالسينما؟

كنت جارًا للمخرج محمد خان منذ الطفولة، وكان والدي ووالده صديقين يجمعهما حب السينما، وهما من زرعا هذا الشغف بداخلنا، اعتادا اصطحابنا إلى دور العرض لمشاهدة الأفلام، وكنا نعود بعدها لنقلد ما شاهدناه في ألعابنا، فنلعب الهنود الحمر ورعاة البقر، وكانت أيامًا جميلة، وأنا من مواليد عام 1943، وفي مطلع خمسينيات القرن الماضي ظهرت الممثلة الأمريكية إستر ويليامز، وهي بطلة سباحة قدمت شركة «مترو غولدوين ماير» من خلالها مجموعة من الأفلام الاستعراضية التي صورت تحت الماء، كنت وقتها في الثامنة أو التاسعة من عمري، ولفت انتباهي أمر غريب، فكنت أعرف كيف يتم التصوير على الأرض، لكنني تساءلت: كيف يمكن تصوير الأفلام تحت الماء؟ وكان هذا السؤال بداية فضولي تجاه ذلك العالم.

وهل ظل هذا الفضول مرتبطًا بحلمك في مجال التصوير؟

بالتأكيد، بعد النكسة كانت جريدة «الأهرام» تصل إلينا وتوضع أسفل الباب، فكنت أنا وأختي نسارع إلى التقاطها وقراءة إعلانات الأفلام المنشورة بها، ثم نختار ما نريد مشاهدته ونخبر والدي، وفي تلك الفترة سمعنا عن عمليات الضفادع البشرية، التي نفذت خمس منها خلال عامي 1969 و1970، فازداد اهتمامي بعالم الغوص والتصوير، وكنت أحب التصوير ودرسته، وحلمت بأن أتعلم الغوص حتى أتمكن من تقديم فيلم عن هذا العالم، لكنني كنت في البداية حديث العهد بالغوص، كما أن التصوير تحت الماء يختلف تمامًا عن التصوير على اليابسة، ومع الوقت أتقنت الأمر، واستطعت تقديم أفلام المغامرات التي يعرفها الجمهور.

قدمت عدد من الأعمال التى تم تصويرها تحت الماء ماذا عن هذه التجارب؟

تعلمت الغوص عندما بلغت الأربعين من عمري، خلال تصوير فيلم «إعدام ميت» للمخرج علي عبد الخالق، وبطولة محمود عبد العزيز. توجهت وقتها إلى مدربي الغوص وأخبرتهم أنني في الأربعين وأرغب في تعلم الغوص، فاستغربوا من قراري وسألوني عن السبب، لكنني أصررت على خوض التجربة، وبالفعل تعلمت، وقدمت عدد كبير من الأفلام التى تم تصويرها تحت الماء، ولعل من ابرزها فيلم “الطريق الى إيلات” الذى قمت بتصويره كاملا بمفردي.

لماذا لم تلتحق بمعهد السينما من المرة الأولى؟

افتتح معهد السينما في أكتوبر عام 1959، وكنت وقتها أمارس التصوير الفوتوغرافي، لذلك قررت الالتحاق به لدراسة التصوير، وكان صديقي محمد خان قد سافر إلى لندن لدراسة الهندسة، لكنه غير مساره لاحقًا وقرر دراسة الإخراج، تقدمت إلى معهد السينما، لكنني لم أحصل على القبول، فالتحقت بكلية الآداب قسم التاريخ، إذ لم يكن تخصص الإعلام موجودًا وقتها، وكان هناك قسم للصحافة، وظللت أتقدم إلى المعهد عامًا بعد عام دون نجاح، حتى تم قبولي في السنة الثالثة من دراستي الجامعية، فقررت ترك الكلية والالتحاق بالمعهد لتحقيق حلمي.

وكيف كانت تجربتك داخل معهد السينما؟

كنت من المتفوقين، وأحصل على مكافأة شهرية قدرها 12 جنيهًا ونصف، وبعد التخرج أصبح راتبي 27 جنيهًا ونصف الجنيه، وخلال الدراسة تعرفت إلى صديقي إمام عمر، وكنا نتشارك حب السينما ونتحدث عنها باستمرار، ثم انضممنا إلى «جمعية الفيلم»، التي تعلمت منها الكثير من خلال مشاهدة الأعمال السينمائية ومناقشتها مع مجموعة من المتخصصين، سواء من المخرجين أو مديري التصوير، كانت تجربة ثرية ومهمة للغاية في تكوين وعيي السينمائي، كما أنجزت خلال دراستي الجامعية فيلمًا تسجيليًا توليت فيه جميع المهام، وكانت تجربة مهمة بالنسبة لي.

وماذا عن بدايتك المهنية بعد التخرج؟

كانت بدايتي السينمائية بعد التخرج من خلال فيلم مع المخرج الراحل أحمد راشد عام 1971، ثم حصلت على جائزة أفضل تصوير في السينما التسجيلية لمدة أربع سنوات متتالية، لكنني لم أعمل في الأفلام الروائية خلال تلك الفترة.

كيف ترى تأثير جيلك في تطور السينما المصرية؟

أعتقد أننا فتحنا طريقًا جديدًا لجيل كامل، ضم أسماء مهمة مثل عاطف الطيب وخيري بشارة وداود عبد السيد، وهو الاعتماد على التصوير في الأماكن الحقيقية بدلًا من الاستوديوهات، وكان الاتجاه نحو الموضوعات الواقعية يتطلب أن تكون الكاميرا قريبة من الشارع والناس والحياة اليومية، كما شاهدنا في أفلام مثل «الأتوبيس» و«ضد الحكومة» للمخرج عاطف الطيب، و«الحريف» و«الصقر» اللذين عملت فيهما مع محمد خان، وقد خضنا هذه التجارب في وقت سابق على ظهور تكنولوجيا التصوير الرقمي، وبإمكانات كانت محدودة للغاية.

ما أبرز التحديات التي واجهتك خلال تلك المرحلة؟

كانت الظروف صعبة للغاية، خصوصًا بعد النكسة، إذ كان الشعار السائد وقتها: «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة»، لم يكن من السهل أن نطلب معدات أو إمكانات إضافية، في الوقت الذي كانت فيه تكنولوجيا السينما تتطور بسرعة في الخارج، بينما كنا بعيدين عن هذا التطور، ولذلك لم يكن أمامنا سوى ابتكار حلول من داخل الإمكانات المتاحة، بدلًا من التوقف أمام غياب المعدات التي نحتاج إليها، وكنت دائمًا أبحث عن فكرة جديدة تساعدني على تنفيذ المشهد بالصورة التي يريدها المخرج.

هل تتذكر أحد المواقف التي اضطررت فيها إلى ابتكار حل غير تقليدي؟

أتذكر خلال تصوير فيلم «ضربة شمس» مع المخرج محمد خان، وكان يريد أن تنتهي اللقطة الأخيرة بمشهد تسليم الأبطال إلى الشرطة، ثم سيرهم في الشارع وصعودهم كوبري التحرير، على أن ترتفع الكاميرا تدريجيًا لتكشف المكان بالكامل، في إشارة إلى بداية يوم جديد وحياة جديدة، كان تنفيذ المشهد يحتاج إلى رافعة يتراوح ارتفاعها بين 30 و35 مترًا، لكن أعلى رافعة متاحة لدينا في استوديوهات مصر والأهرام ونحاس لم يكن ارتفاعها يتجاوز سبعة أو ثمانية أمتار، قلت لمحمد خان إنني سأفكر في حل، وبعدها اهتديت إلى استخدام سيارة شركة الكهرباء التي تستعمل لرفع العمال إلى أعمدة الإنارة. لكن السيارة كانت تعمل بالزيت وتتعرض لاهتزازات مفاجئة، وهو ما كان يمثل مشكلة أثناء التصوير، فعملت على معالجة الأمر وتهدئة حركتها حتى أتمكن من تنفيذ اللقطة بالشكل المطلوب، وبعد نجاح التجربة، أصبح زملائي من مديري التصوير يستعينون بالسيارة نفسها في أعمالهم.

وماذا عن التجربة الشهيرة في فيلم «الحريف» مع عادل إمام؟

كان محمد خان يريد تصوير مشهد تظهر فيه الكاميرا ملاصقة لقدمي عادل إمام أثناء الجري والمراوغة وتسجيل الهدف، بحيث تتحرك على مستوى الأرض تمامًا، وكان تنفيذ ذلك صعبًا بالإمكانات المتاحة، فظللت أفكر في طريقة مناسبة، حتى خطرت لي فكرة مستوحاة من ابني، الذي كان يبلغ 12 عامًا وقتها ويلعب في النادي بحذاء التزلج ذي العجلات. قررت أن أربط الحذاء بصدري، وأستلقي على الأرض ممسكًا بالكاميرا بيدي، لأتحرك وكأنني عربة صغيرة تسير فوق الأرض، وأتابع قدمي عادل إمام أثناء الجري، ونفذت المشهد بهذه الطريقة، وكان الأمر سهلًا بالنسبة لي لأنني كنت رياضيًا وسباحًا، فضلًا عن أن الله منحني موهبة حمل الكاميرا والتحرك بها بحرية، كنت أتحكم في البؤرة بنفسي، وعيني مثبتة على الكاميرا، وليس على شاشة خارجية كما يحدث حاليًا. فالتكنولوجيا جعلت المعدات أكثر سهولة ومرونة مما كانت عليه في الماضي.

هل كان التصوير تحت الماء أخطر التجارب التي مررت بها؟

بالتأكيد، فالتصوير تحت الماء يحمل مخاطر كبيرة إذا لم يلتزم الغواص بتعليمات السلامة، وقد تعرضت لمواقف صعبة بسبب ذلك، وكان المخرج الوحيد الذي نزل معي تحت الماء هو نادر جلال، بعدما تعلم الغوص، بينما لم يكن معظم المخرجين يخوضون هذه التجربة، وأما أنا فكنت أتولى مهمتي الإخراج والتصوير معًا، سواء تحت الماء أو فوقه.

هل يمكنك توضيح طبيعة المخاطر التي يتعرض لها الغواص أثناء التصوير؟

عند سطح البحر يكون الضغط الجوي بمقدار بار واحد، ويزداد الضغط بمقدار بار إضافي مع كل عشرة أمتار من النزول إلى الأعماق، لذلك فإن الصعود بسرعة إلى السطح قد يؤدي إلى تمدد الهواء داخل الرئتين وانفجارهما، وهو ما قد يتسبب في الوفاة، كما أن الهواء الذي نتنفسه يتكون من نحو ثلاثة أرباعه من النيتروجين والربع المتبقي من الأكسجين، ومع زيادة الضغط يتراكم النيتروجين في الدم، وقد يؤدي ذلك إلى حالة من التسمم تشبه السكر، يفقد معها الغواص قدرته على التركيز وقد يصل الأمر إلى فقدان الوعي، إذا لم ينتبه إلى عمق الغوص والوقت الذي يقضيه تحت الماء، وقد فقد عدد من الغواصين المحترفين حياتهم بسبب هذه الأخطاء، فضلًا عن مخاطر الكائنات البحرية، فالأمر لا يقتصر على أسماك القرش، إذ يمكن لقوقعة بحرية صغيرة لا يتجاوز حجمها الإصبع أن تتسبب في الوفاة خلال دقائق، لذلك فإن دراسة الغوص والالتزام بقواعده أمران لا يمكن الاستغناء عنهما، وكنت أحرص دائمًا على اصطحاب غواص محترف معي، تكون مهمته مراقبتي والتدخل إذا ارتكبت أي خطأ.

من أبرز النجوم والمخرجين الذين عملت معهم؟

تعاونت مع نحو 40 مخرجًا، وصورت عددًا كبيرًا من الأفلام الروائية، إلى جانب ما يقرب من 75 فيلمًا تسجيليًا، بحكم عملي موظفًا في المركز القومي للأفلام التسجيلية، فضلًا عن أعمال أخرى، كما تعاونت مع أغلب نجوم جيلي، ومن بينهم نور الشريف وأحمد زكي وعادل إمام ومحمود عبد العزيز ونادية الجندي وحسين فهمي ومحمود ياسين، وبشكل عام أتيحت لي الفرصة للعمل مع معظم نجوم السينما المصرية.

من أكثر النجوم الذين شعرت بالراحة في العمل معهم؟

جميعهم فنانون رائعون، لكن أحمد زكي كان مختلفًا عن الجميع، فهو لم يكن يكتفي بأداء الشخصية، بل كان يتحول إليها ويعيش تفاصيلها بالكامل،كان أول فيلم أصوره معه «طائر على الطريق» للمخرج محمد خان، وكان أحمد يقود سيارة بين المحافظات، بينما كنت أصور من خارجها باستخدام عربة صغيرة مثبتة. طلبت منه ألا يستخدم الفرامل بشكل مفاجئ عند انتهاء المشهد، فأخبرني بأنه سيفعل ذلك، لكنه بمجرد انتهاء التصوير ضغط على الفرامل بقوة، فكاد جسدي يندفع خارج السيارة، واضطررت إلى التعلق بالنافذة، وسألته عما فعله، فاعتذر لي، لكنني أدركت بعد ذلك أن أحمد زكي في حياته الطبيعية يختلف تمامًا عن أحمد زكي أمام الكاميرا؛ فعندما يبدأ التمثيل يتحول إلى الشخصية بكل تفاصيلها، وصورت معه نحو 19 فيلمًا، ومع الوقت فهمت طبيعته جيدًا، وكان يطلب مني أحيانًا ألا يقف أي شخص بجانبي أثناء التصوير، لذلك كنت أجهز له ساترًا كبيرًا من القماش الأسود، نصطحبه معنا في التصوير الخارجي، وأضبط الكاميرا بحيث لا يرى أمامه سوى المشهد الذي يؤديه، وكان فنانًا عظيمًا، وكذلك نور الشريف ومحمود عبد العزيز، الذي قدم أعمالًا سينمائية رائعة، أما حسين فهمي فقد استطاع أيضًا أن يجد لنفسه مجموعة من الأدوار القوية والمميزة.