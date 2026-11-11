من ميادة الحناوي لسعاد حسني.. هلكوت زاهير يروي تفاصيل 200 عمل مع يحيى الموجي

أشعل الموسيقار الكبير هلكوت زاهير منصات التواصل الاجتماعي برسالة حب وتقدير وجهها للفنان والمايسترو الدكتور يحيى الموجي نجل الموسيقار العبقري الراحل محمد الموجي، واصفاً إياه بأنه أعظم وأكبر فنان وأستاذ التقى به طوال مسيرته الفنية الحافلة، ومشيداً بغزارة إبداعه وسمو أخلاقه وقيَمه الإنسانية النادرة ورقيّه الدائم.

المايسترو يحيى الموجي

ولم يتأخر رد المايسترو يحيى الموجي طويلاً على هذا الإطراء الراقي؛ إذ بادل صديقه ورفيق دربه التحية بحرارة بالغة، مؤكداً في رده السريع والمؤثر بالقول: "حبيبي أنت أجمل فنان عرفته في حياتي"، في لقطة تعكس حجم الود والاحترام المتبادل والروح الفنية العالية التي تجمع بين قامتين موسيقيتين كبيرتين.

ويأتي هذا التبادل الودي ليتوج مسيرة طويلة وناجحة من التعاون الفني المثمر بين الثنائي؛ حيث سبق للموسيقار هلكوت زاهير أن أكد في تصريحات سابقة أن غالبية أعماله وألحانه البارزة خرجت للنور بتوزيع عبقري ومبهر من المايسترو يحيى الموجي، الذي يعتبره بحق "شريك النجاح" الأساسي وكلمة السر في كل خطواته الفنية الناجحة.

كما كشف الموسيقار الكبير هلكوت زاهير عن حجم التعاون الفني الضخم الذي جمعه بالمايسترو والعبقري الدكتور يحيى الموجي، مؤكداً أن مسيرتهما المشتركة أثمرت عن أكثر من 200 عمل غنائي وموسيقي ناجح، شكّلت جميعها علامات فارقة في خريطة الموسيقى بالوطن العربي وقطعت دليلاً قاطعاً على التناغم الفني الفريد بينهما.

واستعرض الموسيقار هلكوت زاهير أبرز المحطات في هذه الشراكة الاستثنائية، مشيراً إلى تعاونهما في ألبوم غنائي متكامل ضم 7 أغنيات مع الفنانة مرزية فريقي، يليه ألبوم كامل آخر مع الفنانة الراقية ليلى فريقي، وصولاً إلى تعاون ضخم شمل أكثر من 30 أغنية للمطرب ميرا علي، كان من أبرزها رائعة "أسماء الله الحسنى" التي نال عنها جائزة أفضل ملحن في الشرق الأوسط بتركيا والتي ما زالت تتصدر منصات البحث حتى اليوم.

وواصل الموسيقار الكبير سرد محطات الإبداع المشترك، لافتًا إلى تقديمهما 6 أعمال مميزة للفنانة دينا من ضمنها "طلع البدر علينا"، وأغنية "شكرا شكرا" للفنانة لوكا، بالإضافة إلى عشرات الأعمال الغنائية للفنان أيوب علي، وصولاً إلى الأعمال الكبرى العابرة للحدود مثل أغنية "كوردستان" بصوت المطربة الكبيرة ميادة الحناوي، وأغنية "أربيل" للفنانة سميرة سعيد، وجميعها جاءت بألحان هلكوت زاهير وتوزيع يحيى الموجي العبقري.

ولم تتوقف المحطات عند هذا الحد، بل امتدت لتشمل أغنية باللهجة الكردية للفنانة التونسية لمياء جمال، وأغنية "فاكر ولا ناكر" للسندريلا الراحلة سعاد حسني، فضلاً عن تعاونات بارزة مع النجمات اللبنانيات حسنا مطر وليال عبود، ليؤكد هلكوت زاهير في ختام حديثه أن كل عمل فني جمعه بشريك نجاحه يحيى الموجي كان ولا يزال يحمل طابع النجاح والاستمرارية حتى يومنا هذا.