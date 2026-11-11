وفاة الفنان الأميركي ستايسي كيتش عن عمر 85 عاما بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا الفنان الأمريكي ستايسي كيتش عن عمر ناهز 85 عاما، تاركا خلفه مسيرة فنية طويلة امتدت لعقود، قدم خلالها العديد من الأدوار المميزة في السينما والتليفزيون والمسرح، ونجح في ترسيخ اسمه بأداء شخصيات قوية ومعقدة، من أبرزها المحقق مايك هامر والكاتب الأميركي الشهير إرنست هيمينجواي.

وأعلنت الممثلة البولندية مالجوشيا توماسي، زوجة الراحل، وفاته أمس الثلاثاء في بولندا، بعد معاناة طويلة مع مرض خطير بالقلب وقصور في وظائفه، وذلك في تصريحات لمجلة Variety.

ونعت توماسي زوجها بكلمات مؤثرة، مؤكدة أنه لم يكن مجرد ممثل أسطوري يحظى بحب وإعجاب الجماهير حول العالم، بل كان أيضا زوجها وحبيبها ورفيق حياتها وقلب عائلتها.

مسيرة فنية حافلة في السينما والتليفزيون والمسرح

ترك ستايسي كيتش بصمة واضحة في عالم الفن، من خلال عشرات الأدوار الرئيسية والمميزة في الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، ومن أبرزها تجسيده شخصية باراباس في المسلسل التليفزيوني القصير «يسوع الناصري» Jesus of Nazareth، إلى جانب تقديم شخصية الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون في مسرحية «Frost/Nixon».

كما امتلك الراحل رصيدا مسرحيا كبيرا، وشارك في تقديم عدد من أعمال الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير، من بينها «الملك لير» و«هاملت»، ليؤكد قدرته على التنقل بين الأدوار الكلاسيكية والمعاصرة.

ومن أبرز محطاته الفنية تجسيده شخصية الكاتب والمغامر الأميركي إرنست هيمينجواي، الحائز على جائزة نوبل في الأدب، وذلك من خلال المسلسل التليفزيوني القصير «Hemingway» عام 1988، وهو الدور الذي منحه جائزة جولدن جلوب، كما رشحه لجائزة إيمي.

وولد ستايسي كيتش في 2 يونيو 1941، ولم تقتصر موهبته على التمثيل، إذ عمل أيضا في المجال الإذاعي، وقدم أعمالا روائية بصوته عبر الميكروفون.

مايك هامر.. الشخصية الأشهر في مسيرته

يعد دور المحقق مايك هامر من أبرز الشخصيات التي ارتبط بها اسم ستايسي كيتش، إذ جسد شخصية المحقق الصارم قوي الشخصية، الذي اشتهر بقبعته ومعطفه الطويل، في عدد من الحلقات التليفزيونية والأفلام المقتبسة من روايات الكاتب الأميركي ميكي سبيلان، وحملت جميعها اسم الشخصية «Mike Hammer».

لكن مسيرة هذه السلسلة توقفت لفترة بعد دخول كيتش السجن في إنجلترا لمدة 6 أشهر عام 1985، إثر ضبط أكثر من 30 جراما من الكوكايين بحوزته في مطار هيثرو بالعاصمة لندن.

وتحدث كيتش لاحقا بصراحة عن تجربته مع الإدمان، وكشف تفاصيلها في سيرته الذاتية التي صدرت عام 2013، كما أكد خلال لقاء مع شبكة «فوكس نيوز» في العام نفسه أن تجربة السجن كانت نقطة تحول أنقذت حياته، قائلا: «القبض علي أنقذ حياتي بالفعل».