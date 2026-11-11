رانيا يوسف وأحمد مجدي في كواليس "جثة حية".. صور

نشرت الشركة المنتجة لمسلسل القصة الكاملة، صور من كواليس ثاني أيام تصوير قصة" جثة حية"، والتي يلعب بطولتها كل من رانيا يوسف وأحمد مجدي وأحمد خالد صالح.

حكاية «جثة حية»

وتحمل حكاية «جثة حية» توقيع المؤلف عمرو محمود ياسين، ويخرجها حسام علي، فيما تتولى دنيا عبد المعبود تصميم الأزياء، ويشارك في فريق العمل المنتج الفني أحمد عبد الموجود جودة، ومدير التصوير أحمد بشاري «شيكو»، ومصمم الديكور كريم المهدي، ومصمم شريط الصوت حسن أبو جبل.

وعلى جانب آخر، عُرضت حتى الآن ثلاث حكايات من مسلسل «القصة الكاملة»، وهي «لعبة جهنم» بطولة محمد فراج، و«يحكى عن بني مزار» بطولة أحمد عبد الوهاب وميشيل ميلاد، و«جريمة في الزمالك» بطولة صبا مبارك