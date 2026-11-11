عمر حسام حسن يُثير الجدل برسالة مُثيرة بعد رحيل والده عن منتخب مصر.. ماذا قال؟

أثار عمر حسام حسن، نجل المدير الفني السابق لمنتخب مصر، حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر رسالة غامضة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، وذلك عقب رحيل والده عن القيادة الفنية للفراعنة وتعيين علي ماهر خلفًا له.

ونشر عمر حسام حسن، مساء الثلاثاء، عبر خاصية «ستوري» رسالة قال فيها: «سيحكي التاريخ يومًا عن قائد لم يستطع أحد هزيمته في ساحة المعركة فأسقطوه غدرًا».

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن تعيين علي ماهر مديرًا فنيًا جديدًا لمنتخب مصر الأول، خلفًا لحسام حسن، بعد توجيه الشكر للجهاز الفني السابق، في خطوة أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجماهير والمتابعين للكرة المصرية.