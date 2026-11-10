فوائد غير متوقعة للكيوي على القلب والهضم والأمعاء

يعد الكيوي من الفاكهة اللذيذة التى تحتوى فوائد صحية مهمة لجميع الأعمار سواء النساء والرجال.

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك نكشف أهم فوائد الكيوي الصحية.

يعزز الهضم الصحي

يحتوي الكيوي على ألياف قابلة للذوبان وأخرى غير قابلة للذوبان ، مما يساعد على تعزيز صحة الأمعاء وتناول قشر الكيوي يمكن أن يزيد من محتوى الألياف بنسبة ٥٠٪ تقريبًا.

تُشكّل الألياف القابلة للذوبان مادة هلامية تُساعد على منع الطعام من المرور بسرعة كبيرة عبر الجهاز الهضمي أما الألياف غير القابلة للذوبان فتُساعد الطعام على المرور بسهولة أكبر عبر القناة الهضمية ويُساعد هذان العاملان معًا على الحفاظ على صحة وانتظام حركة الأمعاء، ويمنعان الإمساك.

الحفاظ على صحة الأمعاء

الألياف، وهي الجزء غير القابل للهضم من الأطعمة النباتية، تُحافظ على صحة الجهاز الهضمي.

يُعدّ الكيوي مصدراً ممتازاً للألياف، إذ يحتوي كوب واحد منه على جرامات و تتركز معظم أليافه في القشرة، لذا اغسل الكيوي وقطّعه فقط ولا تقشّره ونعم، لا بأس بتناول الأجزاء البنية.

قد يُقدم الكيوي فوائد للأمعاء لا تجدها في العديد من الأطعمة الأخرى وقد أظهرت الأبحاث أن تناول الكيوي:

يُضيف حجماً إلى برازك حتى يتمكن من المرور عبر القولون بسهولة أكبر.

يقلل من الانتفاخ وعدم الراحة في الجهاز الهضمي ويُليّن البراز، مما يجعل عملية التبرز أكثر راحة.

يسرّع مرور البراز عبر القولون.

الحفاظ على توازن الأمعاء

الكيوي غني بالبريبايوتكس ، وهي ضرورية لنمو البروبيوتكس ، أو البكتيريا والخمائر المفيدة، في الأمعاء.

يُعدّ التوازن الصحيح للبروبيوتيك مهمًا للعديد من وظائف الجسم، بما في ذلك مكافحة الأمراض وتنظيم الهرمونات.

ونعلم أن توازن البكتيريا النافعة يُمكن أن يقي من مشاكل الجهاز الهضمي، وبعض أنواع العدوى، وحالات مثل متلازمة القولون العصبي وتُعدّ البريبايوتكس مهمة لأنها مصدر غذاء لهذه البكتيريا النافعة

تقوية العظام

يساعد فيتامين ك في الحفاظ على قوة العظام ويقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام كما قد يساعد فيتامين ك في الوقاية من أمراض الشريان التاجي ، وهي سبب رئيسي للنوبات القلبية وفشل القلب.

تحتوي ثمرة الكيوي الواحدة على 31 ميكروجرامًا من فيتامين ك، أي ما يعادل 25% إلى 30% من الكمية الكافية لمعظم البالغين. ومن المصادر الجيدة الأخرى لفيتامين ك مثل السبانخ، واللفت، والبروكلي، وزيت فول الصويا.