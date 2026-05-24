ماذا يحدث للجسم عند تناول الكيوي بانتظام؟

يحتوي الكيوي على نسبة عالية من الألياف القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان، والتي يمكن أن تدعم صحة الأمعاء وتخفف الإمساك.

أظهرت الدراسات أن تناول حبتين من الكيوي يومياً لمدة أربعة أسابيع يحسن وظائف المناعة بسبب محتواها من فيتامين سي.

يمكنك تناول الكيوي لانخفاض مؤشره الجلايسيمي، مما يساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم

تشمل الفوائد الصحية لفاكهة الكيوي تحسين الهضم وتعزيز صحة القلب، هذه الفاكهة غنية بالعناصر الغذائية مثل الألياف وفيتامين سي

1. قد تتحسن عملية الهضم لديك

يحتوي الكيوي على ألياف قابلة للذوبان وأخرى غير قابلة للذوبان، وكلاهما يدعم صحة الأمعاء ، فالألياف القابلة للذوبان تدعم ميكروبيوم الأمعاء الصحي، أو توازن بكتيريا الأمعاء، أما الألياف غير القابلة للذوبان فتحافظ على انتظام حركة الأمعاء

2. قد تلاحظ تحسناً في جهازك المناعي

يُعدّ الكيوي مصدراً غنياً بفيتامين سي، وهو مضاد أكسدة قوي ضروري لجهاز مناعي سليم، يساعد فيتامين سي على حماية الجسم من التلف التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة، وهي ذرات غير مستقرة قد تُسبب تلفاً للخلايا، مما يؤدي إلى الشيخوخة والأمراض

3. قد تتحسن صحة قلبك

يُساهم النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضراوات في دعم صحة القلب، ويُعدّ الكيوي أحد العوامل المُساهمة في ذلك، فقد وجدت إحدى الدراسات أن المشاركين الذين تناولوا ثلاث حبات كيوي يومياً كان لديهم ضغط دم أقل من أولئك الذين تناولوا فواكه أخرى