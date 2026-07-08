أطعمة قد تساعد في خفض ضغط الدم بشكل طبيعي.. 8 خيارات ينصح بها الخبراء

يُعد ارتفاع ضغط الدم من أكثر المشكلات الصحية انتشارًا حول العالم، وغالبًا ما يُعرف بـ"القاتل الصامت" لأنه قد لا يسبب أعراضًا واضحة في مراحله الأولى، لكنه يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية والفشل الكلوي إذا لم تتم السيطرة عليه.

ويؤكد الأطباء أن النظام الغذائي الصحي لا يغني عن الأدوية الموصوفة، لكنه يلعب دورًا مهمًا في المساعدة على خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب، خاصة عند دمجه مع ممارسة النشاط البدني وتقليل تناول الملح والحفاظ على وزن صحي، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

كيف يؤثر الطعام في ضغط الدم؟

يساعد تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم والألياف على موازنة تأثير الصوديوم في الجسم، ما يساهم في تحسين صحة الأوعية الدموية وتنظيم ضغط الدم.

كما أن تقليل الدهون المشبعة والأطعمة المصنعة قد يحد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب المرتبطة بارتفاع ضغط الدم.

1- الموز

يُعد الموز من أفضل مصادر البوتاسيوم، وهو معدن يساعد الجسم على التخلص من الصوديوم الزائد عبر البول، مما يساهم في تقليل ضغط الدم.

كما يحتوي على الألياف التي تدعم صحة القلب، ويُفضل تناوله باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.

2- الخضروات الورقية

تحتوي السبانخ، والجرجير، والخس، والكرنب على كميات جيدة من البوتاسيوم والنترات الطبيعية التي تساعد على تحسين مرونة الأوعية الدموية وتعزيز تدفق الدم.

وينصح الخبراء بإدراج هذه الخضروات ضمن الوجبات اليومية سواء في السلطات أو الشوربة أو العصائر الخضراء.

الطعام

3- الشوفان

يساعد الشوفان على خفض ضغط الدم بفضل احتوائه على الألياف القابلة للذوبان، والتي تساهم أيضًا في تقليل مستويات الكوليسترول الضار.

ويمكن تناوله على الإفطار مع الفاكهة والمكسرات للحصول على وجبة صحية ومشبعة.

4- الزبادي قليل الدسم

يحتوي الزبادي على الكالسيوم والبوتاسيوم، وهما عنصران مهمان للمساعدة في تنظيم ضغط الدم.

ويُفضل اختيار الأنواع قليلة الدسم والخالية من السكريات المضافة للحصول على أكبر فائدة صحية.

5- البنجر (الشمندر)

يتميز البنجر باحتوائه على النترات الطبيعية التي تتحول داخل الجسم إلى أكسيد النيتريك، وهو مركب يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين تدفق الدم، ما قد يساهم في خفض ضغط الدم.

ويمكن تناوله مطهوًا أو في صورة عصير طبيعي دون إضافة السكر.

ضغط الدم

6- الثوم

تشير بعض الدراسات إلى أن الثوم قد يساعد في تحسين ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، لاحتوائه على مركبات تساهم في ارتخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.

ويمكن إضافته إلى الطعام ضمن نظام غذائي متوازن.

7- التوت

يحتوي التوت بأنواعه على مضادات أكسدة قوية، خاصة مركبات الأنثوسيانين، التي قد تساعد في تحسين صحة الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

كما أنه خيار صحي يمكن تناوله كوجبة خفيفة أو إضافته إلى الزبادي والشوفان.

8- الأسماك الدهنية

تُعد الأسماك مثل السلمون والسردين والماكريل من المصادر الغنية بأحماض أوميجا-3، التي تساهم في تقليل الالتهابات ودعم صحة القلب، وقد تساعد في تحسين مستويات ضغط الدم عند تناولها بانتظام.

أطعمة يفضل التقليل منها

إلى جانب تناول الأطعمة الصحية، ينصح الأطباء بالحد من بعض الأطعمة التي قد ترفع ضغط الدم، ومنها:

الأطعمة المصنعة.

اللحوم المصنعة.

الوجبات السريعة.

المخللات.

رقائق البطاطس والمقرمشات المالحة.

المشروبات الغازية المحلاة.

الإفراط في الحلويات.

كما يُنصح بعدم الإفراط في استخدام ملح الطعام، لأن الصوديوم الزائد يعد من أهم العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

نصائح تساعد على السيطرة على ضغط الدم

يمكن تعزيز تأثير النظام الغذائي باتباع عدد من العادات الصحية، مثل:

ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة معظم أيام الأسبوع.

الحفاظ على وزن صحي.

شرب كميات كافية من الماء.

الإقلاع عن التدخين.

تقليل التوتر والضغوط النفسية.

النوم لعدد ساعات كافٍ يوميًا.

قياس ضغط الدم بانتظام، خاصة لمن لديهم تاريخ مرضي.

لا تتوقف عن العلاج

يشدد الأطباء على أن تناول هذه الأطعمة لا يغني عن الأدوية التي يصفها الطبيب، ولا يجوز إيقاف العلاج اعتمادًا على النظام الغذائي فقط.

كما يُفضل استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية قبل إجراء أي تغييرات كبيرة في النظام الغذائي، خاصة لمرضى القلب أو الكلى أو من يتناولون أدوية لضغط الدم.