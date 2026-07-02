دون أدوية.. أطعمة تساعدك على خفض ضغط الدم

تساعد الأطعمة الغنية بالنترات، مثل الرمان والخضراوات الورقية والبنجر، على استرخاء الأوعية الدموية لتحسين تدفق الدم.

كما يمكن أن تساعد الأطعمة الأخرى الغنية بالبوتاسيوم، مثل الموز، أو الألياف، مثل الشوفان، في دعم ضغط الدم الصحي.

يمكن للدهون الصحية أيضاً أن تساعد في تحسين الالتهابات وحماية صحة القلب

أطعمة لخفض ضغط الدم

- الموز والفواكه الغنية بالبوتاسيوم

الفواكه الغنية بالبوتاسيوم ، مثل الموز والأفوكادو والشمام، تشجع جسمك على التخلص من الصوديوم، مما قد يؤدي بدوره إلى خفض ضغط الدم

عندما يرتفع ضغط الدم، يعمل الجسم على إخراج المزيد من الصوديوم، إن تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم يشجع ذلك، وبالتالي يؤدي إلى استرخاء الأوعية الدموية

- البنجر

البنجر غني بشيئين يدعمان ضغط الدم الصحي: النترات الغذائية والبوتاسيوم

كما إن الأبحاث أظهرت أن عصير البنجر قد يساعد في خفض ضغط الدم الانقباضي بمقدار 4 إلى 10 ملم زئبق لدى البالغين المصابين بارتفاع ضغط الدم أو ما قبل ارتفاع ضغط الدم

- السمك الدهني

إن الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين والماكريل، غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ، وخاصة حمض الإيكوسابنتاينويك (EPA) وحمض الدوكوساهيكسانويك (DHA). تساعد هذه الدهون الصحية على تقليل الالتهابات وتوسيع الأوعية الدموية، مما يُسهّل تدفق الدم

كما إن تناول الأسماك الدهنية بانتظام، أو ما لا يقل عن حصتين إلى ثلاث حصص أسبوعياً، يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتحسين مستويات الدهون في الدم، وضغط دم صحي

المصدر health