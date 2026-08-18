وفاء الأصدقاء.. شباب يجتمعون حول قبر صديقهم لختم القرآن والدعاء له

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا، ظهر خلاله عدد من الشباب وهم يجتمعون حول قبر صديقهم الراحل، لقراءة القرآن الكريم وختمه، وسط حالة من الحزن والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وأظهر الفيديو جلوس الشباب بجوار قبر صديقهم، حيث حرصوا على قراءة آيات من القرآن الكريم، في مشهد عكس مدى ارتباطهم به وحرصهم على تذكره بعد وفاته.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو بشكل واسع، معبرين عن تأثرهم بالمشهد، ومشيدين بوفاء أصدقاء الراحل وحرصهم على الدعاء له وقراءة القرآن بجوار قبره.

وعلق عدد من المتابعين على المشهد بالدعاء للمتوفى بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل الله ما قرأه أصدقاؤه في ميزان حسناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان