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مشهد يوجع القلب.. حريق يلتهم منزلًا بالكامل في قلب مزارع المانجو بالفيوم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مشهد يوجع القلب.. حريق يلتهم منزلًا بالكامل في قلب مزارع المانجو بالفيوم

حريق
حريق
يارا أمين

في مشهد مؤلم، اندلع حريق مروع داخل منزل المواطن رجب حسين جمعة، بالجانب البحري من قرية الحرجوية التابعة لمركز إبشواي بمحافظة الفيوم، وسط الأراضي الزراعية ومزارع المانجو.

استغاثات في محاولة للإنقاذ

وبمجرد تصاعد ألسنة اللهب، استغاث الأهالي والمارة بسرعة التدخل للسيطرة على النيران وإنقاذ المنزل، إلا أن الحريق كان أسرع من الجميع، والتهم المنزل بالكامل، تاركًا وراءه خسائر موجعة ومشهدًا يصعب على صاحبه تحمله.


ولحسن الحظ، لم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات بشرية، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة.

وعقب الحريق، تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الواقعة، وسط حالة من الحزن والتعاطف مع صاحب المنزل، مؤكدين أن خسارة البيت ليست مجرد جدران وأثاث، وإنما سنوات من التعب والستر وذكريات أسرة تحولت في دقائق إلى رماد.

رجب حسين جمعة قرية الحرجوية الفيوم حريق الفيوم حريق

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