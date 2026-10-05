وصفة طبيعية لتفتيح وتنعيم الإبطين في 7 أيام.. خبيرة تجميل تكشف السر

تعاني كثير من الفتيات والسيدات من اسمرار منطقة الإبطين، خاصة مع كثرة إزالة الشعر واستخدام مزيلات العرق التي قد تسبب تهيج البشرة، ما يجعل البحث عن وصفات طبيعية لتفتيح الإبطين من أكثر الموضوعات التي تشغل اهتمام النساء.

وتقدم خبيرة التجميل منى عباس، من خلال تصريحات خاصة ل صدي البلد، مجموعة من النصائح للعناية بالبشرة، مع الاعتماد على مكونات بسيطة تساعد على الترطيب وتحسين مظهر الجلد، خاصة أن منطقة الإبط من المناطق الحساسة التي تحتاج إلى التعامل معها بلطف وتجنب الفرك العنيف.

وصفة طبيعية لتفتيح الإبطين

يمكن تجربة وصفة بسيطة تعتمد على العسل وجل الصبار، فالعسل يساعد على ترطيب البشرة، بينما يشتهر جل الصبار بقدرته على تهدئة الجلد، وهو ما يجعله مناسبًا للعناية بالمنطقة بعد إزالة الشعر أو عند الشعور بالجفاف.

مكونات الوصفة

ملعقة صغيرة من جل الصبار النقي.

نصف ملعقة صغيرة من العسل.

يمكن إضافة كمية قليلة جدًا من ماء الورد إذا كانت البشرة تتحمله.

طريقة الاستخدام

تخلط المكونات جيدًا حتى يصبح الخليط متجانسًا، ثم يوضع على منطقة الإبط بعد غسلها وتجفيفها.

يترك الماسك لمدة 10 دقائق تقريبًا، ثم يشطف بالماء الفاتر، وبعدها تجفف المنطقة برفق دون فرك.

ويفضل تجربة كمية صغيرة على جزء محدود من الجلد أولًا، خاصة إذا كانت البشرة حساسة أو سبق أن تعرضت للتهيج.

هل الوصفة تفتح الإبطين في 7 أيام؟

تفتيح الأبط

قد تساعد العناية المنتظمة على تحسين ملمس البشرة ومنحها مظهرًا أكثر نعومة ونضارة، لكن لا توجد وصفة منزلية يمكن ضمان أنها ستزيل اسمرار الإبطين بالكامل خلال أسبوع.

ويختلف سبب الاسمرار من شخص لآخر، فقد يكون نتيجة الاحتكاك المستمر، أو إزالة الشعر، أو التهيج الناتج عن بعض منتجات العناية، لذلك فإن التخلص من السبب الأساسي أهم من الاعتماد على أي ماسك وحده.

سر تنعيم منطقة الإبط

تفتيح الأبطين

لا يقتصر الاهتمام بالإبطين على التفتيح فقط، فالترطيب المنتظم من أهم الخطوات للحفاظ على ملمس الجلد.

وبعد إزالة الشعر، يجب تجنب الفرك أو استخدام المقشرات القوية مباشرة، لأن البشرة تكون أكثر عرضة للتهيج، وقد يؤدي الالتهاب المتكرر إلى زيادة التصبغ بدلًا من تقليله.

كما يفضل ارتداء ملابس مريحة تقلل الاحتكاك، والابتعاد عن أي منتج يسبب حرقانًا أو حكة أو احمرارًا واضحًا.

أخطاء تزيد اسمرار الإبطين

تفتيح الأبطين

هناك بعض العادات التي قد تجعل المشكلة أكثر وضوحًا، ومنها استخدام الليمون مباشرة على الجلد، أو فرك المنطقة بالملح والسكر بعنف، أو استخدام وصفات تحتوي على مكونات مهيجة.

كذلك فإن تكرار إزالة الشعر بطريقة تسبب التهابًا أو ظهور حبوب قد يؤدي إلى ظهور بقع داكنة مع الوقت.

لذلك فإن التعامل الهادئ مع البشرة، مع الترطيب المستمر وتقليل الاحتكاك، يعد أفضل من محاولة تفتيح المنطقة بسرعة.

متى يحتاج اسمرار الإبط إلى طبيب؟

إذا كان الاسمرار شديدًا أو ظهر بشكل مفاجئ، أو صاحبه سماكة واضحة في الجلد أو ظهور تصبغات في مناطق أخرى مثل الرقبة، فمن الأفضل استشارة طبيب جلدية لتحديد السبب.

وفي هذه الحالة لا يفضل الاعتماد على الوصفات المنزلية وحدها، لأن علاج التصبغ يعتمد على معرفة سببه أولًا.

وتبقى العناية اليومية البسيطة هي الخطوة الأهم للحصول على منطقة إبط أكثر نعومة وتحسين مظهر الجلد تدريجيًا، بدلًا من استخدام خلطات قوية قد تسبب تهيجًا وتزيد التصبغ.