صرح وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن بأنه سيتم طرد الملحق العسكري الروسي في كوبنهاجن، وذلك على خلفية الاشتباه في وقوف موسكو وراء محاولة اغتيال مغني "راب" يحمل الجنسيتين الأمريكية والأوكرانية.

وذكر لارس لوكه راسموسن في مؤتمر صحفي: "لقد استدعينا للتو السفير الروسي إلى وزارة الخارجية وأبلغناه بقرار الحكومة طرد الملحق العسكري الروسي من الدنمارك حيث سيتم تنفيذ قرار الطرد في غضون سبعة أيام.

وأضاف: "نقول هذا بوضوح تام: لقد كشفنا أمركم".

وذكرت الشرطة الدنماركية أنها أحبطت محاولة من قبل أجهزة الاستخبارات الروسية لاغتيال مغني الراب الأمريكي-الأوكراني "كييفستونر" في سبتمبر ، وذلك قبيل حفل كان من المقرر أن يحييه في الدنمارك.

وتابع : "لقد بدأنا العمل على المستوى الأوروبي لتشديد القواعد التي تحكم دخول المواطنين الروس إلى أوروبا. ونحن الآن نكثف جهودنا نحو وقف إصدار جميع التأشيرات غير الضرورية".

وأتم: "إن أقوى رد يمكن أن تقدمه الدنمارك هو ألا تتراجع، وأن تواصل دعم أوكرانيا. ونحن عازمون تماماً على الاستمرار في تقديم هذا الدعم".