أعلن المتحدث باسم التحالف اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها الفصائل اليمنية باتجاه المنطقة الجنوبية السعودية.

ومنذ قليل ؛ أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء ركن تركي المالكي نجاح وحدات الدفاع الجوي في اعتراض وتدمير (3) صواريخ باليستية أطلقتها الفصائل اليمنية باتجاه العاصمة السعودية الرياض.



وكانت سكاي نيوز عربية عن نقلت وكالة الصحافة الفرنسية القول بأنه سُمع دوي انفجارين قويين في العاصمة السعودية الرياض.

جاء ذلك في أعقاب إطلاق الدفاع المدني السعودي للإنذار المبكر مرتين على التوالي وذلك خلال دقائق معدودة .

وفي وقت لاحق من أمس الجمعة ؛ أعلنت الفصائل اليمنية أن المركز المالي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في العاصمة السعودية الرياض بات هدفا عسكريا لقواتها .

وفي بيان مقتضب لها ؛ دعت الفصائل كل الموظفين والعاملين في المدينة والمواطنين للابتعاد عنه فورا.

وأعلنت الفصائل اليمنية أن ميناء جدة السعودي وجميع موانئ المملكة في ساحل البحر الأحمر ستكون هدفا لقواتها .