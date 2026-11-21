تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا لطفلين من قلب قطاع غزة، ظهرا وسط الخيام وهما يعزفان مقطوعة موسيقية من أغنية «أنت عمري» لكوكب الشرق أم كلثوم، في مشهد يجمع بين الفن والتمسك بالحياة رغم قسوة الظروف.

وظهر الطفل في الفيديو ممسكًا بآلة العود، بينما كانت الطفلة تعزف على الجيتار، ويتناغم الاثنان في أداء موسيقي لأغنية «أنت عمري»، وسط دندنة وسلطنة واندماج واضح مع الألحان، في مشهد لفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من الأوضاع الصعبة التي يعيشها أهالي قطاع غزة، وما تفرضه الحرب من معاناة يومية، نجح الطفلان في خلق لحظة من البهجة والجمال وسط الخيام، من خلال الموسيقى التي بدت وكأنها مساحة صغيرة للفرح وسط الألم.

وحظي الفيديو بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد متابعون بموهبة الطفلين وقدرتهما على العزف والاندماج مع الموسيقى، معتبرين أن المشهد يحمل رسالة إنسانية عن تمسك أطفال غزة بالحياة والأمل، رغم كل ما يحيط بهم من ظروف قاسية.

