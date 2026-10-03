وسط الركام وخيام النازحين.. مباراة كرة قدم تعيد الإبتسامة للفلسطينيين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا توثق إقامة مباراة كرة قدم ودية وسط خيام النازحين والمباني المدمرة في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، في مشهد لافت جمع عشرات الفلسطينيين حول ساحة رملية تحولت إلى ملعب شعبي.

وشهدت المباراة مواجهة بين فريقي «نجوم مدينة غزة» و«نجوم مدينة رفح»، مساء الجمعة، بحضور عشرات الفلسطينيين، فيما تابع أطفال ونساء المباراة من أماكن متفرقة، من بينها أسطح مبانٍ دُمرت جزئيًا خلال الحرب.

وأقيمت المباراة في أجواء تعكس محاولة الفلسطينيين استعادة جانب من حياتهم اليومية، رغم الدمار والظروف الصعبة التي يعيشونها، حيث تحولت الساحة الرملية الواقعة بين خيام النازحين والأنقاض إلى مساحة لممارسة كرة القدم والالتقاء مجددًا.

وقال منظم المباراة، يونس أبو سهلول، إن اللاعبين المشاركين «هُجّروا من أراضيهم وملاعبهم»، مشيرًا إلى أن إقامة المباراة تأتي في إطار محاولة الفلسطينيين العودة إلى ممارسة حياتهم والبحث عن لحظات من الفرح وسط الظروف الصعبة.

وشكلت المباراة فرصة للاعبين الذين اضطروا إلى الابتعاد عن ملاعبهم، بعد تدمير عدد منها أو فقدان إمكانية الوصول إليها، للعودة إلى ممارسة كرة القدم وتفريغ طاقاتهم من خلال الرياضة.

وحظيت صور المباراة بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أظهرت تجمع الفلسطينيين حول الملعب الشعبي، في مشهد جمع بين خيام النازحين وآثار الدمار من جهة، ومحاولة استعادة أجواء الرياضة والحياة اليومية من جهة أخرى.