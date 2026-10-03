كلب ميت.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير لسيدتين يدفنان شيئا بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ، ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي ، تضمن إدعاء القائمة على النشر بقيام سيدتين بدفن طفل بإحدى المناطق السكنية.





وبالفحص أمكن تحديد القائمتين على النشر والتصوير (سيدة ، كريمتها مقيمتان بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة) ، وبمواجهتهما أقرتا بأنه حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة القسم شاهدتا السيدتين الظاهرتين بمقطع الفيديو حال قيامهما بدفن شئ وظنتا بقيامهما بدفن طفل ، وعقب استطلاعهما الأمر اكتشفتا بأن المدفون "كلب" فقامتا بإعادة النشر بمواقع التواصل الاجتماعى والإدعاء بكونه مستخدم فى أعمال السحر والشعوذة وإحراقه لزيادة نسبة المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

وأمكن تحديد وضبط السيدتين الظاهرتين بمقطع الفيديو (مقيمتين بدائرة قسم شرطة الأهرام) وبمواجهتهما أقرتا بنفوق الكلب الخاص بإحداهما بتاريخ 29/ سبتمبر المنقضى فقامتا بدفنه بالمنطقة محل الفحص على النحو الظاهر بمقطع الفيديو ، ونفيا وجود أية أعمال سحر أو شعوذة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.