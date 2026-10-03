إصابة 10 أشخاص في أستراليا إثر اصطدام سيارة بحشد من المشجعين

قالت السلطات إن عشرة أشخاص أصيبوا عندما دهس رجل حشداً من الناس بسيارته في مدينة نيوكاسل الأسترالية اليوم "السبت" بعد أن فقد السيطرة على السيارة.

وتم إلقاء القبض على السائق البالغ من العمر 18 عامًا في مكان الحادث في ضاحية والسيند على بعد حوالي 110 كيلومترات (70 ميلاً) شمال عاصمة ولاية نيو ساوث ويلز.

وعندما وقع الحادث، كان يصطف المشجعون في الشوارع لتوديع فريق نيوكاسل نايتس للرجبي، الذي كان يتنافس في المباراة النهائية للدوري الوطني للرجبي في سيدني.

وقالت السلطات إن اثنين من المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى، وهما فتاة تبلغ من العمر 5 سنوات ورجل يبلغ من العمر 67 عاماً، كانا في حالة حرجة.

قال عمدة نيوكاسل، جافين موريس، إن السائق يبدو أنه فقد السيطرة على السيارة. وأضاف موريس في تصريحات متلفزة: "يبدو أنه كان يضغط على دواسة الوقود بقوة بطريقة ما".

وقالت الشرطة إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن الحادث ليس له علاقة بالإرهاب.