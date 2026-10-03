التوقيت الشتوي 2026.. موعد تأخير الساعة 60 دقيقة والتطبيق بالمدارس والمصالح الحكومية

تستعد مصر لبدء تطبيق التوقيت الشتوي 2026 مع انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي بنهاية شهر أكتوبر الجاري، وذلك تنفيذاً للقانون رقم 24 لسطنة 2023 المنظم لنظام التوقيت، ويتم إرجاع العقارب 60 دقيقة كاملة عند منتصف ليل الخميس الأخير من الشهر، بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال، وسط ترقب واسع من المواطنين لضبط الساعات ومواعيد العمل والخدمات المختلفة.



موعد بدء التوقيت الشتوي 2026 في مصر

يُطبق التوقيت الشتوي وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023، الذي ينظم العمل بالتوقيت الصيفي والشتوي في مصر.

التوقيت الشتوي

وبموجب القانون، ينتهي التوقيت الصيفي في الخميس الأخير من شهر أكتوبر 2026، ومع بدء يوم الجمعة التالي يتم تأخير الساعة 60 دقيقة، لتعود إلى التوقيت الشتوي.

وعند حلول الساعة 12 منتصف الليل، تُعاد الساعة إلى 11 مساءً، ليبدأ العمل بالتوقيت الشتوي رسميًا.



كيفية ضبط الساعة مع التوقيت الشتوي

- مع بدء التوقيت الشتوي، يتم تأخير الساعة 60 دقيقة.

- الهواتف الذكية والأجهزة المتصلة بالإنترنت قد تُجري التغيير تلقائيًا عند تفعيل خاصية ضبط الوقت والتاريخ تلقائيًا.

ضبط الساعة

- الساعات اليدوية وبعض الأجهزة الإلكترونية تحتاج إلى تعديل الوقت يدويًا.

- يُنصح بالتأكد من ضبط الأجهزة بعد بدء تطبيق التوقيت الجديد لتجنب أي اختلاف في المواعيد.

ويأتي تطبيق التوقيت الشتوي في إطار القانون المنظم للتغيير بين التوقيتين الصيفي والشتوي، بهدف تنظيم ساعات العمل والاستفادة من ساعات النهار وترشيد استهلاك الطاقة.



مواعيد غلق المحلات في التوقيت الشتوي 2026

وفق المواعيد المنظمة لتشغيل المحال العامة والمولات التجارية، يكون موعد الغلق في الساعة 10 مساءً خلال الأيام العادية.

مواعيد غلق المحلات

ويُسمح بمد ساعات الغلق حتى 11 مساءً أيام الخميس والجمعة، وكذلك خلال الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية.

مواعيد غلق المطاعم والكافيهات

تختلف مواعيد تشغيل المطاعم والكافيهات والبازارات عن المحال التجارية، إذ يستمر العمل حتى 12 منتصف الليل في الأيام العادية.

مواعيد غلق الكافيهات

ويمتد موعد الغلق إلى الساعة 1 صباحًا أيام الخميس والجمعة، وخلال الإجازات والعطلات والأعياد الرسمية.



مواعيد غلق الورش والأعمال الحرفية

تخضع الورش والأعمال الحرفية للمواعيد المحددة بقرارات تنظيم تشغيل وغلق المحال العامة، مع مراعاة طبيعة النشاط والمناطق التي توجد بها، والاستثناءات المقررة لبعض الأنشطة والخدمات.

مواعيد غلق الورش



هل تتغير مواعيد المدارس بعد تأخير الساعة؟

لا يعني تطبيق التوقيت الشتوي تغييرًا تلقائيًا في مواعيد المدارس 2026، إذ تظل مواعيد الحضور وطابور الصباح وبداية الحصص الدراسية وفق الجداول المعتمدة والمعلنة من المدارس والإدارات التعليمية.

انتظام مواعيد المدارس

ويكون الجدول الدراسي المعتمد من المدرسة هو المرجع الأساسي للطلاب وأولياء الأمور، ولا يتم تعديل مواعيد الدراسة إلا في حال صدور قرار أو إخطار رسمي بهذا الشأن، وبالتالي، فإن تأخير الساعة 60 دقيقة لا يعني تقديم أو تأخير موعد بداية اليوم الدراسي بصورة تلقائية.

انتظام عمل المصالح الحكومية وفق التوقيت الشتوي

كما تظل مواعيد الحضور والانصراف بالنسبة للموظفين والعاملين بالقطاعين العام والخاص كما هي، حيث لا يترتب على تغيير التوقيت الرسمي للدولة تعديل تلقائي لهذه المواعيد.