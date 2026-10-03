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60 بطولة في الألفية الجديدة.. الأهلي يواصل كتابة التاريخ
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

60 بطولة في الألفية الجديدة.. الأهلي يواصل كتابة التاريخ

شعار الأهلي
شعار الأهلي
عمرو مصطفى

واصل النادي الأهلي ، كتابة فصول جديدة في تاريخه الحافل بالإنجازات، بعدما وصل عدد البطولات التي حصدها خلال الألفية الجديدة، منذ عام 2000 وحتى الآن، إلى 60 لقبًا في مختلف المسابقات المحلية والقارية.

الأهلي يواصل كتابة التاريخ

ويعكس هذا الرقم حجم الاستمرارية التي فرضها الأهلي على مدار 25 عامًا، بعدما نجح في تحقيق البطولات على المستويين المحلي والقاري، ليضيف إنجازًا جديدًا إلى سجله التاريخي.

وجاءت بطولات الأهلي الـ60 منذ عام 2000 بواقع 16 لقبًا في بطولة الدوري المصري، إلى جانب 16 بطولة سوبر مصري، ليصبح إجمالي البطولات المحلية في المسابقتين 32 لقبًا.

وعلى الصعيد القاري، حصد الأهلي 10 ألقاب في دوري أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى 8 بطولات كأس مصر و8 ألقاب في السوبر الأفريقي، فضلًا عن التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كما أضاف الفريق لقب كأس القارات الثلاثة إلى قائمة إنجازاته، ليكتمل بذلك رصيد الـ60 بطولة خلال الألفية الجديدة.

ويؤكد هذا الرصيد التاريخي الحضور القوي للأهلي في مختلف البطولات التي شارك بها على مدار ربع قرن، بعدما نجح في الحفاظ على عادة المنافسة والتتويج، ليواصل إضافة الألقاب إلى خزائنه عامًا تلو الآخر.

ويبقى الوصول إلى 60 بطولة منذ عام 2000 محطة بارزة في مسيرة النادي، في انتظار ما ستسفر عنه السنوات المقبلة من ألقاب جديدة.

الأهلي دوري ابطال افريقيا أخبار الأهلي الدوري المصري النادي الأهلي

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