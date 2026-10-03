سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين

تصدر اسم الفنانة الشابة أميرة أديب، تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول مقطع فيديو لها في ألمانيا ظهرت فيه وكأنها تؤدي دور المأذون في مراسم زواج بين رجلين، مما أثار حالة من الجدل والانتقادات.

وقررت أميرة أديب الخروج عن صمتها لتصدر بيانا قويا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلة : أود أن أوضح أن سوء الفهم الذي أُثير مؤخرًا حول إحدى المناسبات التي احتفلت بها مع أصدقائي، قد تم توضيحه بشكل كامل، وتم نشر التوضيح الرسمي عبر حساباتي على السوشيال ميديا وأؤكد أنني لن أسمح بعد الآن بتداول أو نشر معلومات غير صحيحة أو أخبار مضللة أو محتوى يتم تحريفه أو تقديمه خارج سياقه، بما يسيء إلي أو إلى أفراد عائلتي.

وأضافت أميرة أديب : ومن هذا المنطلق، فإن أي إساءة أو ادعاءات كاذبة أو متعمدة، أو إعادة نشر لمعلومات مضللة بعد توضيح الحقيقة، سيتم التعامل معها من خلال الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظًا على حقوقي وحقوق عائلتي وأقدر كل من تحري الدقة واحترم الحقيقة قبل النشر، وأتمنى من الجميع تحري المسؤولية والدقة فيما يتم تداوله ونشره، شكرًا”.

منال سلامة تكشف الحقيقة

من ناحية أخرى كشفت الفنانة منال سلامة حقيقة الجدل المثار حول ظهور ابنتها الفنانة أميرة أديب في مقطع فيديو، قيل إنها شهدت خلاله على زواج شابين، موضحة حقيقة ما حدث.

وقالت منال سلامة في تصريحات إعلامية: «دول مجموعة أصدقاء من جنسيات مختلفة، وهم قاعدين مع بعض فكروا ليه الناس بتحتفل بأعياد الزواج ومش بيحتفلوا بصداقتهم».

وأضافت: «دول مش شابين بيتجوزوا، دول أصدقاء بيحتفلوا بصحوبيتهم، والمجتمعات العربية فهمت غلط وقالت جواز مثليين».