رئيس مجموعة دانجوتي: أفريقيا تمتلك فرصًا واعدة للاستثمار والتعاون الاقتصادي

أكد رئيس مجموعة دانجوتي أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن أفريقيا تمتلك العديد من الفرص التي يمكن البناء عليها لدعم التنمية وتحقيق التكامل الاقتصادي.

جاء ذلك خلال كلمته أمام منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال»، الذي يجمع عددًا من المسؤولين وممثلي المؤسسات الاقتصادية ومجتمع الأعمال لمناقشة فرص التعاون والاستثمار في القارة.

دعم الاستثمار في أفريقيا

وأوضح رئيس مجموعة دانجوتي أن القطاع الخاص يمثل عنصرًا أساسيًا في دعم جهود التنمية داخل القارة، من خلال زيادة الاستثمارات وتوسيع نطاق المشروعات التي توفر فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي.

وأشار إلى أهمية توفير بيئة مناسبة أمام المستثمرين، بما يساعد على تعزيز الشراكات وفتح مجالات جديدة للتعاون بين الشركات والمؤسسات في الدول الأفريقية.

تعزيز التكامل الاقتصادي

وشدد على أهمية تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة، من خلال دعم التجارة والاستثمار وتطوير المشروعات المشتركة، بما يساهم في الاستفادة من الإمكانات المتاحة في مختلف الأسواق الأفريقية.

وأكد أن التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الاقتصادية يمكن أن يدعم تنفيذ مشروعات ذات تأثير مباشر على التنمية الاقتصادية في القارة.

منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال»

وتأتي مشاركة رئيس مجموعة دانجوتي في منتدى «العلمين - أفريقيا للأعمال» في إطار فعاليات تستهدف تعزيز الحوار حول مستقبل الاقتصاد الأفريقي، ومناقشة فرص الاستثمار والتعاون بين دول القارة.

ويبحث المنتدى عددًا من الملفات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب سبل دعم الشراكات بين مختلف الأطراف وتعزيز فرص النمو والتكامل داخل القارة الأفريقية.