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قبل نهاية عقده مع الزمالك.. هل دخل الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع أحمد فتوح ؟
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

قبل نهاية عقده مع الزمالك.. هل دخل الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع أحمد فتوح ؟

أحمد فتوح
أحمد فتوح
محمود أحمد

حسم النادي الأهلي موقفه من الأنباء التي ربطت بينه وبين أحمد فتوح الظهير الأيسر لفريق الزمالك خلال الفترة الأخيرة في ظل الحديث عن مستقبل اللاعب واقتراب عقده من نهايته وما تردد بشأن إمكانية انتقاله إلى القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

ويحظى ملف فتوح باهتمام متزايد في الشارع الكروي المصري خاصة مع وجود اللاعب حاليًا ضمن صفوف منتخب مصر بالتزامن مع استمرار الحديث عن مستقبله مع الزمالك وهو ما فتح الباب أمام تكهنات عديدة بشأن وجهته المقبلة حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن استمراره مع ناديه.

لكن رغم هذه الأنباء فإن موقف الأهلي في الوقت الحالي جاء واضحًا بشأن اللاعب بعدما أكدت مصادر داخل النادي عدم وجود مفاوضات أو اتصالات رسمية مع فتوح تمهيدًا لضمه.

الأهلي يحسم موقفه من أحمد فتوح

وبحسب مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي فإن إدارة القلعة الحمراء لم تدخل في أي مفاوضات مع أحمد فتوح سواء بصورة مباشرة مع اللاعب أو من خلال وكيله للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن اسم فتوح ليس مطروحًا حاليًا ضمن حسابات إدارة الكرة بالنادي وبالتالي فإن ما يتردد عن وجود مفاوضات بين الأهلي والظهير الأيسر للزمالك لا يعكس الموقف الحالي داخل القلعة الحمراء.

وتأتي هذه التوضيحات في وقت ارتبط فيه اسم اللاعب بإمكانية الرحيل عن الزمالك وهو ما جعل بعض الأنباء تضع الأهلي ضمن الأندية المرشحة للحصول على خدماته خاصة أن انتقال لاعب من الزمالك إلى الأهلي سيكون من أبرز الأحداث في سوق الانتقالات المصرية.

اقتراب نهاية العقد لا يعني وجود مفاوضات

ويظل مستقبل أحمد فتوح مع الزمالك هو العامل الرئيسي وراء انتشار التكهنات بشأن وجهته المقبلة إلا أن اقتراب نهاية عقد اللاعب لا يعني بالضرورة وجود تحرك من جانب الأهلي للحصول عليه.

فبحسب الموقف الحالي لا توجد اتصالات رسمية من إدارة الأهلي مع اللاعب أو وكيله كما أن فتوح لا يدخل ضمن الحسابات المطروحة حاليًا لدى إدارة الكرة بالنادي الأحمر.

ويعكس ذلك وجود فارق بين ما يتم تداوله حول مستقبل اللاعب في سوق الانتقالات وبين ما يحدث بالفعل على مستوى الاتصالات الرسمية بين الأندية واللاعبين.

فتوح مع منتخب مصر حاليًا

ويتواجد أحمد فتوح حاليًا ضمن معسكر منتخب مصر الذي خاض خلال الفترة الحالية مباراتي أنجولا وجنوب السودان في إطار التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2027 ويستعد لخوض مواجهة جنوب أفريقيا وديًا.

ويأتي وجود اللاعب مع المنتخب في توقيت يشهد اهتمامًا بمستقبله مع الزمالك خاصة أن الفترة المقبلة قد تحمل تطورات جديدة بشأن وضعه التعاقدي.

لكن في الوقت الحالي لا توجد مؤشرات رسمية على دخول الأهلي في مفاوضات للحصول على توقيع اللاعب رغم أن اسمه ظهر ضمن الأسماء التي يتم تداولها في سوق الانتقالات.

لماذا ارتبط اسم الأهلي بفتوح؟

ارتباط اسم أحمد فتوح بالأهلي يأتي بصورة أساسية من طبيعة اللاعب ومركزه إلى جانب وضعه التعاقدي مع الزمالك وهي عوامل عادة ما تفتح الباب أمام التكهنات حول إمكانية انتقال اللاعبين بين قطبي الكرة المصرية.

كما أن أي لاعب يقترب عقده من النهاية يصبح محل اهتمام الأندية والجماهير خصوصًا إذا كان من العناصر المعروفة في الدوري المصري ويمتلك خبرة دولية.

إلا أن هذه المعطيات لا تعني أن الأهلي بدأ بالفعل خطوات رسمية للتعاقد مع اللاعب وهو ما أكدته إدارة النادي وفقًا للموقف الحالي.

الأهلي يترك الباب مفتوحًا للتغييرات؟

ورغم نفي وجود مفاوضات في الوقت الحالي فإن سوق الانتقالات يظل متغيرًا وتقييم احتياجات الفريق قد يتغير وفقًا لرؤية الجهاز الفني وتطورات الموسم.

لكن المصدر شدد على أن الحديث يجب أن ينصب على الموقف الحالي والذي لا يتضمن أي تواصل مباشر مع أحمد فتوح أو وكيله بشأن انتقاله إلى الأهلي.

وبالتالي فإن ما يتردد عن وجود مفاوضات بين الطرفين لا يستند في الوقت الحالي إلى تحرك رسمي من جانب النادي الأهلي.

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