منتخب مصر ينفي شائعات سب إبراهيم حسن للاعبين بعد مباراة أنجولا

نفى منتخب مصر ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن توجيه إبراهيم حسن، مدير المنتخب الوطني، ألفاظًا مسيئة أو عبارات سب إلى عدد من لاعبي الفراعنة، سواء خلال مباراة أنجولا أو عقب نهايتها، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2027.

وقال مصدر داخل معسكر منتخب مصر إن ما تم تداوله عبر بعض المنصات بشأن وجود تجاوزات من جانب إبراهيم حسن تجاه اللاعبين خلال أو بعد مواجهة أنجولا، لا أساس له من الصحة.

وأوضح المصدر: “ما تردد عن سب أو شتم إبراهيم حسن للاعبين خلال أو عقب مباراة أنجولا كلام غير صحيح، ولم تحدث مثل هذه الواقعة داخل معسكر المنتخب”.

وأشار إلى أن بعض مقاطع الفيديو التي انتشرت عقب المباراة وأظهرت حسام حسن ومحمد صلاح على مقاعد البدلاء، تم تفسيرها بشكل خاطئ، مؤكدًا عدم وجود أي مشادات أو خلافات بين أفراد الجهاز الفني واللاعبين.

وأضاف المصدر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر لم يعقد أي اجتماع مع اللاعبين عقب انتهاء مباراة أنجولا، موضحًا أن الجهاز تواجد داخل غرفة صغيرة في استاد القاهرة، بينما توجه اللاعبون إلى غرف خلع الملابس بشكل طبيعي.

وتابع أن جميع أفراد بعثة المنتخب غادروا الاستاد بعد ذلك وتوجهوا إلى الفندق، حيث حرص حسام حسن، المدير الفني، على الاجتماع باللاعبين خلال وجبة العشاء.

وأكد المصدر أن حسام حسن تحدث مع اللاعبين بصورة طبيعية، وحرص على دعمهم ورفع حالتهم المعنوية، في ظل أهمية المرحلة المقبلة من مشوار التصفيات.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على عدم وجود أي حالة غضب داخل صفوف المنتخب، كما نفى ما تردد عن وجود اتفاق بين مجموعات من اللاعبين على مقاطعة الانضمام إلى منتخب مصر بداية من المعسكر المقبل، مشددًا على أن الأمور داخل المعسكر تسير بصورة طبيعية