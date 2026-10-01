طقس الجمعة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة وفرص سقوط الأمطار

حالة الطقس غدا .. تشهد معظم محافظات الجمهورية غدا الجمعة أجواء خريفية، مع استمرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام، بينما تتراوح درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى بين 30 و31 درجة مئوية خلال ساعات النهار، بحسب الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتتأثر البلاد بمرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما يساعد على الحد من ارتفاع درجات الحرارة، بالتزامن مع ظهور السحب على مدار اليوم، والتي تعمل على حجب جزء من أشعة الشمس، بما يسهم في انخفاض درجات الحرارة، وفق ما أوضحته غانم في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم.

واقرأ أيضًا:

كيف يكون الطقس غدا الجمعة في مصر؟

يبدأ الطقس غدا معتدلا خلال فترات الصباح الباكر في أغلب المناطق، بينما يميل إلى الحرارة على السواحل المطلة على البحر المتوسط، ويكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، في حين يسود طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى في الأقصر وأسوان بين 37 و38 درجة مئوية، بينما تسجل السواحل الشمالية الغربية نحو 27 درجة، في الوقت الذي تتراوح فيه العظمى على القاهرة الكبرى بين 30 و31 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

ماذا يحدث لدرجات الحرارة خلال ساعات الليل؟

تنخفض درجات الحرارة مع غياب أشعة الشمس، وتزداد الانخفاضات بشكل ملحوظ خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، ليسود طقس معتدل في معظم محافظات الجمهورية، مع إحساس ببرودة خفيفة في بعض المدن الجديدة.

وتبلغ درجة الحرارة الصغرى على القاهرة نحو 21 درجة مئوية، بينما تنخفض في المدن الجديدة إلى أقل من 20 درجة، وهو ما يجعل الأجواء أكثر اعتدالا خلال ساعات الليل والصباح الباكر مقارنة بفترات النهار.

هل تسقط أمطار غدا على المحافظات؟

تستمر فرص سقوط الأمطار غدا، وتكون خفيفة وقد تصبح متوسطة ورعدية أحيانا على السواحل المطلة على البحر المتوسط ومناطق من شمال الدلتا، إلى جانب مناطق متفرقة من الصحراء الغربية ومحافظات وسط الصعيد.

وقد تغزر الأمطار أحيانا، مع نسب حدوث تصل إلى نحو 20% في بعض المناطق، وعلى فترات متقطعة من اليوم، وهو ما يستدعي متابعة تطورات الحالة الجوية في المناطق التي تشهد فرصا لسقوط الأمطار.

ما المناطق الأكثر تعرضا لفرص الأمطار الخفيفة؟

توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الداخلية، تشمل مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط وجنوب سيناء ومناطق من خليج السويس ومدينة الغردقة.

وتظل فرص الأمطار ضعيفة بوجه عام على أغلب المناطق الداخلية، بينما تستمر الفرص بصورة أكبر على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط ومناطق من شمال الدلتا.

ما سرعة الرياح غدا وأين تنشط؟

يستمر نشاط الرياح خلال فترات المساء وساعات الليل على أغلب المحافظات، بسرعات تتراوح بين 30 و40 كيلومترا في الساعة، وهو ما يسهم في تلطيف الأجواء ويزيد الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

وقد تكون الرياح مثيرة لبعض الرمال والأتربة في مناطق من شمال البلاد والصحراء الغربية وشمال ووسط الصعيد، وكذلك الأماكن المكشوفة بالسواحل الغربية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة.

هل توجد سحب رعدية غدا؟

حذرت الدكتورة منار غانم من نشاط السحب الرعدية، خاصة في بعض المناطق بالصحراء الغربية ووسط الصعيد، موضحة أن السحب الرعدية قد يصاحبها هطول أمطار ورياح هابطة أسفل السحب.

ويمكن أن تؤدي الرياح الهابطة أسفل السحب الرعدية إلى زيادة سرعات الرياح على سطح الأرض، وهو ما يستدعي توخي الحذر خلال فترات نشاط هذه السحب، خاصة في المناطق المعرضة لها.

ما النصائح المهمة للمواطنين مع استمرار التقلبات الجوية؟

شددت الدكتورة منار غانم على ضرورة توخي الحذر من استمرار فرص سقوط الأمطار لعدة أيام على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مع أهمية اختيار نوعية الملابس بعناية خلال فترات الليل المتأخر والصباح الباكر، خاصة عند الخروج في هذه الأوقات، ولا سيما في المدن الجديدة.

كما طالبت بضرورة متابعة النشرات الجوية والتحديثات التي تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نظرا لأن فصل الخريف، وخاصة هذه الفترة من العام، يتميز بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة.

وتعكس هذه الحالة الجوية استمرار الأجواء الخريفية في معظم محافظات الجمهورية غدا الجمعة، مع اختلاف درجات الحرارة بين المناطق، إذ تسجل القاهرة الكبرى عظمى تتراوح بين 30 و31 درجة مئوية، بينما تصل العظمى في الأقصر وأسوان إلى ما بين 37 و38 درجة مئوية، وتسجل السواحل الشمالية الغربية نحو 27 درجة.

وفي المقابل، تشهد فترات الليل والصباح الباكر انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، حيث تبلغ الصغرى على القاهرة نحو 21 درجة مئوية، وتنخفض في المدن الجديدة إلى أقل من 20 درجة، مع استمرار نشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار في عدد من المناطق، خاصة السواحل المطلة على البحر المتوسط وشمال الدلتا، إلى جانب فرص متفاوتة في مناطق أخرى.

وتبقى متابعة النشرات والتحديثات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية ضرورية خلال هذه الفترة، في ظل ما تتميز به أجواء الخريف من تقلبات جوية حادة وسريعة، وما قد يصاحبها من تغيرات في درجات الحرارة ونشاط الرياح وفرص سقوط الأمطار.