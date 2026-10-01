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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الطقس اليوم .. أمطار خفيفة تضرب بعض المحافظات ورياح تلطف الأجواء

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم، من المتوقع أن يسود طقس معتدل خلال ساعات الصباح ، مائل للحرارة نهاراً على السواحل الشمالية،حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم في مصر

ويشهد الطقس اليوم، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء ومدن القناة.

يصاحب ذلك فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية قد تغزر أحياناً بنسبة ضعيفة على بعض المناطق.

فيما يشهد الطقس اليوم، فرصًا لسقوط أمطار ضعيفة جداً لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري ومدن القناه قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  ووسط سيناء، يصاحبها نشاط رياح على أغلب الأنحاء تعمل على تلطيف الأجواء.

نشاط رياح يضرب المحافظات

حيت يتراوح نشاط الرياح تتراوح سرعتها بين (30 إلى 40 كم/س) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مما يعمل على تلطيف الأجواء في الظل وخلال فترات الليل.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف الانحاء، يكون كالتالي:

  • القاهرة الكبرى: العظمى 30 – الصغرى 22
  • الوجه البحري: العظمى 29 – الصغرى 21
  • السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 – الصغرى 20
  • السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 29 – الصغرى 21
  • شمال الصعيد: العظمى 31 – الصغرى 20
  • جنوب الصعيد: العظمى 39 – الصغرى 25

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة النشرات والتحديثات الصادرة أولاً بأول.

الطقس الطقس اليوم درجات الحرارة درجات الحرارة اليوم

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